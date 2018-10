Meldungen aus den Regionen

RAVENSBURG. Im Prozess um vergiftete Babynahrung hat das Landgericht Ravensburg einen Supermarkt-Erpresser zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Urteil gegen den 54-jährigen Mann erging wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter räuberischer Erpressung. Der Mann hatte gestanden, Babynahrung in Friedrichshafen vergiftet zu haben, um 11,75 Millionen Euro von einem Handelsunternehmen zu erpressen. Der Oberstaatsanwalt sah den Vorwurf des versuchten Mordes in fünf Fällen als erwiesen an.

ADDIS ABEBA. Ärzte in Äthiopien haben mehr als 120 Nägel und andere scharfe Gegenstände aus dem Magen eines Patienten entfernt. Insgesamt hätten sie 122 zehn Zentimeter lange Nägel, vier Reißnägel, zwei Nadeln, einen Zahnstocher und mehrere Glasscherben herausgeholt, sagte Chirurg Dawit Teare vom St. Paul’s Hospital. Der 33-Jährige sei seit zehn Jahren psychisch krank und habe vor zwei Jahren seine Medikamente abgesetzt. Vermutlich sei dies der Grund, warum er all diese spitzen und gefährlichen Dinge geschluckt habe.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema