Meldungen aus den Regionen

Die beiden Verdächtigen in Salisbury Bild: APA/AFP/Vladimir Simicek

BRATISLAVA. Sieben Monate nach dem Mord an dem Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova hat die slowakische Kriminalpolizei NAKA aller Wahrscheinlichkeit nach den oder die Auftragsmörder festgenommen. Das berichtete die slowakische Tageszeitung "Dennik N" gestern unter Berufung auf Polizeikreise. Demnach sind auf Anweisung der zuständigen Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Donnerstag acht Personen in der Südslowakei festgenommen worden. Laut Medienberichten könnten sowohl die Täter selbst sowie Personen, die Beihilfe zum Auftragsmord geleistet hatten, unter den Festgenommenen sein.

MOSKAU/LONDON. Ein russischer Oberst soll an dem Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter in England beteiligt gewesen sein. Einer der beiden Männer, die die britischen Behörden nach dem Anschlag in Salisbury als Tatverdächtige zur Fahndung ausgeschrieben hatten, sei ein hochdekorierter Oberst, berichteten die Zeitung "Daily Telegraph" und die BBC. Der "Telegraph" berichtete, der 39-jährige mit dem Decknamen Ruslan Boschirow, der in Wirklichkeit Anatoli Tschepiga heiße, habe in Tschetschenien und der Ukraine gekämpft und sei 2014 von Staatspräsident Wladimir Putin mit dem hohen Ehrentitel "Held der Russischen Föderation" ausgezeichnet worden. Der Kreml wies die Berichte umgehend als falsch zurück.

