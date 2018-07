Mehr als 100 Feuer in Ontario

ONTARIO. In der kanadischen Provinz Ontario kämpfen Feuerwehrleute seit Tagen gegen schwere Waldbrände.

Bild: CTV

Dort zählte das Umweltministerium am Montag mehr als 100 Feuer, von denen etwa ein Viertel außer Kontrolle war. Das größte brannte auf einer Fläche von 82 Quadratkilometern und drohte, sich auf einen viel benutzten Highway und auf die Strecke einer Eisenbahnlinie auszudehnen.

Die meisten Brände wurden dem Ministerium zufolge durch Blitzeinschläge nach langer Dürre verursacht. Am Wochenende mussten laut TV-Sender CTV rund 800 Camper einen Park räumen, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Mehr als 550 Feuerwehrleute waren in der Provinz im Einsatz, darunter auch viele aus Mexiko und den USA. Im Nordwesten Ontarios war vergangene Woche ein Feuerwehrmann im Einsatz ums Leben gekommen.

Sieben Tote in Kalifornien

Bei den Waldbränden in Kalifornien ist die Zahl der Todesopfer mittlerweile auf sieben gestiegen. Die Überreste eines Menschen, der die Anweisung zur Evakuierung ignorierte habe, seien am Sonntag in einem abgebrannten Haus gefunden worden, sagte der Sheriff des Bezirks Shasta, Tom Bosenko. Polizei und Feuerwehr suchten zudem nach sieben Vermissten.

