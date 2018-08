McDonald’s feiert 50 Jahre Big Mac

CHICAGO. Der Kultburger existiert nun schon seit fünf Jahrzehnten und ist überall auf der Welt gleich. Mc Donald's feiert das Jubiläum mit einem besonderen Angebot.

Bild: McDonald’s Österreich (McDonald’s Österreich)

Der Big Mac, 1968 erstmals in einem McDonald’s Restaurant in Pennsylvania serviert, ist der weltweit wohl populärste Burger. Zum Höhepunkt des Jubiläumsjahres bedankt sich McDonald’s bei seinen Gästen mit einem besonderen Geschenk und präsentiert die MacCoins. Man erhält die Münzen ab sofort und solange der Vorrat reicht zu jedem Big Mac-McMenü. Die Coins können bis Ende des Jahres in über 50 Ländern der Welt, darunter Österreich, für einen Big Mac eingelöst werden. Außerdem kann man sie sammeln, denn sie kommen in fünf unterschiedlichen Designs, die je ein Jahrzehnt der letzten 50 Jahre darstellen.

Mit zwei Rindfleischpatties, Salat, Cheddar-Schmelzkäse, frischen Zwiebeln, Gurkerln und der berühmten Big Mac-Sauce wurde der Burger nach seiner Einführung vor genau 50 Jahren in den USA rasch zu einer Erfolgsgeschichte. Die internationale Verbreitung verhalf ihm dazu, ein Indikator für die Kaufkraft verschiedener Währungen zu werden. Der Big-Mac-Index gibt an, wie viele der überall international gleichen Burger mit der jeweiligen Währung erwerben kann und somit, wie viel unser Geld wo wert ist.

