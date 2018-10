Massengräber für die Tsunami-Opfer

DJAKARTA. Die Angst vor einem Seuchen-Ausbruch wächst – Indonesien bittet um internationale Hilfe

191.000 Menschen sind laut UNO-Angaben auf Nothilfe angewiesen. Bild: APA/AFP/JEWEL SAMAD

Vier Tage nach der Katastrophe auf der indonesischen Insel Sulawesi waren gestern einige Gebiete immer noch von der Außenwelt abgeschnitten. Die Behörden rechneten mit zahlreichen weiteren Opfern. Das Schicksal von tausenden Bewohnern abgelegener Gebiete war weiterhin unklar. Das Militär begann damit, erste Massengräber auszuheben, um die Ausbreitung von Seuchen zu verhindern. Die Behörden gaben die Anweisung, Platz für 1300 Tote zu schaffen.

Mittlerweile wurde auch ein zweiwöchiger Notstand verhängt. Der Einsatz der Retter wird zu einem Wettlauf mit der Zeit: "Es gibt kaum schweres Gerät und praktisch keinen Treibstoff. Das macht uns die Rettung von Opfern sehr schwer", klagte der Leiter der staatlichen Suchtrupps in Palu, Nugroho Budi Wiryanto. Vielerorts gruben Menschen mit bloßen Händen nach Vermissten. Das Militär flog Generatoren ein, weil der Strom nach den zwei schweren Erdbeben und der folgenden Flutwelle an vielen Orten immer noch unterbrochen ist.

Laut UNO-Schätzungen sind mindestens 191.000 Menschen auf Nothilfe angewiesen. Präsident Joko Widodo bat um internationale Hilfe. Die EU hat umgehend 1,5 Millionen Euro an humanitärer Soforthilfe freigegeben. Auch in Österreich lief die Hilfsaktion an: Nach dem Rotem Kreuz, der Caritas und World Vision starteten weitere Hilfsorganisationen ihre Spendenaufrufe. Der Arbeiter-Samariter-Bund will mit lokalen Partnern Betroffene unterstützen, Care kündigte ein Nothilfe-Programm für 70.000 Menschen in der Region an.

Unterdessen wehrten sich die indonesischen Behörden gegen Kritik am Warnsystem. Die ausgerufene Tsunami-Warnung war nach einer halben Stunde wieder aufgehoben worden. "Zu diesem Moment hat es keine Flutwellen mehr gegeben", hieß es.

