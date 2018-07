Mann soll Buben 15 Mal vergewaltigt und mehr als 10.000 Euro bezahlt haben

FREIBURG. Nach dem jahrelangen Missbrauch eines Kindes in Staufen bei Freiburg hat der Prozess gegen einen 33-Jährigen begonnen.

Im vorerst letzten Prozess im Missbrauchsfall Staufen bei Freiburg hat der angeklagte 33-Jährige ein Geständnis abgelegt. Er habe schwere Straftaten begangen und dem heute zehn Jahre alten Buben großes Leid zugefügt, sagte der Mann aus Spanien zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Freiburg am Donnerstag.

Er habe das Kind mehrfach vergewaltigt und hierfür Geld bezahlt. Als Grund nannte er sein sexuelles Interesse an Kindern. Sein Wunsch sei es, eine Therapie machen zu können. Ein Urteil soll es Anfang August geben. Der damals in Staufen lebende Bub war mehr als zwei Jahre lang im Darknet angeboten und Männern aus dem In- und Ausland gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen worden. Seine Mutter (48) und deren wegen schweren Kindesmissbrauchs vorbestrafter Lebensgefährte (39) haben dies gestanden.

In dem Fall gab es insgesamt acht Festnahmen und Anklagen. Der 33-Jährige ist einer der Männer, die sich wegen der Vergewaltigungen vor Gericht verantworten müssen. Die Mutter des Buben und deren Lebensgefährte stehen in Freiburg gemeinsam vor Gericht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema