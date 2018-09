Der Prüfling war am Montag mit dem Motorrad auf einer Landstraße in Thüringen unterwegs. Dem 50-Jährigen folgten sein Fahrschullehrer und der Prüfer in einem Auto, wie die Polizei mitteilte. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Auto zusammen.

Der 50-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Der Fahrer des entgegengekommenen Autos wurde leicht verletzt.