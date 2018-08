Lotto-Gewinn landete zuerst im Müll

Zerrissener Schein brachte Schotten schließlich umgerechnet 65 Millionen Euro.

Das Gewinner-Ehepaar Higgins Bild: AP

Fred Higgins (67) war nach der Ziehung vom 10. Juli zur örtlichen Lotto-Annahmestelle in Laurencekirk in der Grafschaft Aberdeenshire gegangen, um zu sehen, ob er etwas gewonnen hatte. Der junge Mann hinter der Theke steckte seinen Lottoschein in das elektronische Lesegerät und sagte: "Tut mir leid, nichts gewonnen". "Dann zerriss er mein Ticket", sagte Higgins, "und warf es in den Papierkorb."

Glücklicherweise war das nicht das Ende der Geschichte. Die Maschine spuckte eine Meldung aus: Der Kunde solle bitte das Lottounternehmen Camelot anrufen. Eilig fischte der Verkäufer den zerrissenen Lottoschein aus dem Müll und überreichte ihn Higgins. Er habe doch gewonnen, erklärte er dem Pensionisten, und zwar mehr als seine Annahmestelle auszahlen könne – nämlich mehr als 57,9 Millionen Pfund (umgerechnet 65 Millionen Euro). Deswegen müsse er sich direkt an Camelot wenden.

Zu Hause setzte sich Higgins erst einmal an seinen Computer, um die Zahlen zu überprüfen. Sorgen, dass ihm der zerrissene Schein den Gewinn vermasseln könnte, hatte er nicht. "Denn die Zahlen waren ja noch gut zu lesen." Fred weckte seine Frau Lesley (57), erklärte ihr, was passiert war, und bat sie, selbst die Zahlen zu checken. "Erst las sie die Zahlen falsch und glaubte, wir seien nur 5,79 Millionen reicher."

Auf der Suche nach Immobilien

Wegen des zerrissenen Lottoscheins musste Camelot die Sache prüfen. Mitarbeiter interviewten den Verkäufer in der Lotto-Annahmestelle und sahen sich die Bänder der Videoüberwachung an. Dann gab es grünes Licht. Lesley Higgins wartete dennoch, bis die 57,97 Millionen Pfund auf dem Konto eingegangen waren, bevor sie ihren Job als Kundenmanagerin bei der Hafenbehörde in Montrose kündigte. Jetzt überlegen die beiden, was sie mit dem Geld anfangen. Das seit 35 Jahren verheiratete Paar hat sich schon einmal einen Audi zugelegt. Und schaut sich Immobilien an.

