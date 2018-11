Lion-Air-Absturz: Boeing-Jet war "nicht flugtüchtig"

JAKARTA. Maschine war am 29. Oktober in Indonesien abgestürzt – 189 Tote.

Chefermittler Nurcahyo Utomo mit einem Modell der abgestürzten Boeing 737. Bild: REUTERS

Der Absturz einer indonesischen Passagiermaschine mit 189 Todesopfern im vergangenen Monat hätte vermutlich verhindert werden können. Die Flugaufsichtsbehörde KNKT kommt in einem vorläufigen Untersuchungsbericht zu dem Schluss, dass die Boeing 737 der Fluggesellschaft Lion Air bereits bei einem Flug am Vortag des Unglücks "nicht flugtüchtig" gewesen sei.

Die Techniker von Lion Air hätten die Maschine in diesem Zustand nicht freigeben dürfen, lautet das Zwischenfazit der Unfallsachverständigen. "Unserer Meinung nach war das Flugzeug nicht flugtüchtig und hätte nicht weiterfliegen dürfen", sagt Chefermittler Nurcahyo Utomo.

Die Fluggesellschaft wurde aufgefordert, ihre Sicherheitskultur zu verbessern und die Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen künftig lückenlos zu dokumentieren. Flug JT-610 war am 29. Oktober nur elf Minuten nach dem Start in Jakarta ins Meer vor der indonesischen Küste gestürzt. Wie die "New York Times" unter Berufung auf den Bericht der Behörde vorab berichtete, mussten die Piloten der fast neuen Boeing 737 praktisch von der ersten Minute nach dem Start an gegen den drohenden Absturz kämpfen.

Mehr als zwei Dutzend Mal sollen sie versucht haben, die Maschine aus einem automatisch eingeleiteten Sinkflug wieder nach oben zu ziehen – letztlich aber ohne Erfolg.

Die Auswertung des Flugdatenschreibers ermöglicht detaillierte Einblicke in den fast 13-minütigen Kampf der Lion-Air-Piloten gegen den sicheren Tod. Die an der US-Westküste erscheinende "Seattle Times" veröffentlichte eine grafische Darstellung der Cockpit-Daten, die belegen, mit welcher Kraft die Flugzeugführer immer wieder am Steuerruder zogen, um der automatisch eingeleiteten Sinkbewegung entgegenzuwirken.

Maschine in Sturzflug gedrückt

Beinahe im Minutenabstand versuchte die Software demnach, die Maschine in den Sturzflug zu drücken. Verzweifelt hielten die Piloten dagegen, um doch noch sicher zum Startflughafen zurückkehren zu können. Die Fluggeschwindigkeit blieb dabei weitgehend konstant. Doch dann lässt sich der zweistrahlige Passagierjet nicht mehr aufrichten, die Ruderbewegungen werden immer stärker, die Maschine stürzt immer schneller – die Aufzeichnungen brechen ab.

Die Boeing zerschellte mit der enormen Geschwindigkeit von 725 Stundenkilometern auf der Wasseroberfläche. Die Absturzstelle liegt rund 70 Kilometer von Jakarta entfernt in der Javasee.

