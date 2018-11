Linksextreme randalieren in Athen

ATHEN. Linksextreme haben sich am Samstagabend in Athen Straßenschlachten mit der Polizei geliefert.

Die Demonstranten zündeten Mülltonnen an und warfen mit Steinen und Brandsätzen. Bild: (AFP)

Zuvor hatten viele Tausend Menschen bei weitgehend friedlichen Demonstrationen an den Studentenaufstand gegen die griechische Militärdiktatur vor 45 Jahren erinnert.

Später errichteten Autonome im studentischen Stadtteil Exarchia Straßensperren, zündeten Mülltonnen an und warfen mit Steinen und Brandsätzen. Fernsehbilder zeigten Vermummte, die Brandsätze von Hausdächern schleuderten.

Mehrere Festnahmen

Die Polizei setzte Tränengas ein, bereits am frühen Abend gab es mehrere Festnahmen. Die Krawalle anlässlich des Jahrestags der Studentenrevolte am 17. November haben Tradition. Die Polizei war vorsorglich mit rund 5000 Beamten im Einsatz, wie griechische Medien berichteten. Das Stadtzentrum war teilweise für Fahrzeuge gesperrt, auch Metrostationen wurden aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen.

Der Aufstand der griechischen Studenten an der Technischen Universität (Polytechnio) in Athen wurde von der seit 1967 herrschenden Militärdiktatur im November 1973 blutig niedergeschlagen. Unmittelbar danach stürzte Diktator Georgios Papadopoulos aufgrund von Unstimmigkeiten innerhalb der Obristenjunta. Unter seinem Nachfolger Dimitrios Ioannidis brach die Juntaherrschaft 1974 nach einem missglückten Putsch in Zypern und einer türkischen Militärintervention zusammen.

Über die Zahl der Opfer des Studentenauftandes von 1973 gibt es keine gesicherten Angaben. Verschiedenen Quellen zufolge soll es zwischen 700 und 1000 Verhaftete, zwischen 180 und 200 Verletzte und 23 Tote gegeben haben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema