Lehrerin erzählte Wahrheit über den Weihnachtsmann - gefeuert

Finde Ich cool.



Also Ich wäre enttäuscht gewesen.



Schon in der Volksschule mit der Realität

der Erwachsenen konfrontiert geworden zu werden.



Weihnachtsfest war das Einzige was Ich in Kindheit an

Schönemmitgenommenund bewahrt habe.



Keine Chance für solche Frustrierten Menschen.



Schon gar nicht bei Kindern.



Es genügt, wennst später dann die Wahrheit darüber erfährst.



Ohne die Freude an Weihnachten und der Glaube daran das es wenigstens in dieser Zeit Frieden oder Versöhnung gibt,



wäre Ich schon längst nicht mehr auf Erden.



Vorfreude(Hoffnung auf etwas Psychologisch ist ein grosses mentales Gut.