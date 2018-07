Lastwagen krachte in Restaurant - Zwölf Tote

KAIRO. Ein Lastwagen ist in Ägypten in ein Haus gekracht und hat dabei mindestens zwölf Menschen getötet.

28 weitere Personen seien bei dem Unfall in der Provinz Minja südlich der Hauptstadt Kairo verletzt worden, berichtete die staatliche Zeitung "Al-Ahram" unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.

Demnach prallte der mit Zement beladene Laster mit einem Pick-Up zusammen und fuhr anschließend in ein Haus, in dem ein Cafe und ein Restaurant untergebracht sind. Grund für viele Verkehrsunfälle in Ägypten ist neben schlechten Straßenverhältnissen vor allem das rücksichtslose Verhalten von Fahrern. Außerdem gilt die Verkehrserziehung in dem Land als mangelhaft.

