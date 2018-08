Lastwagen explodierte auf Autobahn bei Bologna - Zwei Tote

Der Lastwagen mit seiner brennbaren Ladung war auf der Autobahn-Tangente in Borgo Panigale an der Peripherie Bolognas nach einer Kollision in Flammen aufgegangen, berichteten italienische Medien.

Auf einem Foto der Feuerwehr aus der Luft waren dunkler Rauch und brennende Autos auf einem Parkplatz zu sehen.

Durch die folgenden Explosionen griff das Feuer auf die Fahrzeuge eines Autohauses über, das sich unweit des Unglückorts befindet. Aufgrund der Hitze zerbarsten auch die Fensterscheiben von Gebäuden in der Umgebung. Eine Brücke über der Autobahntangente brach zum Teil ein. Der starke Rauch war in der ganzen Stadt sichtbar. Der Verkehr in der Umgebung, die zu den stark befahrenen Autobahnen A1 und A14 führt, stand still.

Von der Polizei gibt es auf Twitter ein Video: