Lange Haftstrafen - 11 und 13 Jahre?! Empathie Fehlanzeige! Man sollte sich mal in die Lage des Opfers versetzen - qualvoll, langsam sterben, dabei gedemütigt werden und dann wissen, dass die in 10 Jahren wieder frei herumlaufen können.



Was muss man denn dann bitte noch machen damit man "lebenslänglich" bekommt?



Aber wir sind ja so fortschrittlich und stolz, dass es keine Todesstrafe mehr gibt. Aber solang man selbst nicht betroffen ist redet es sich halt leicht - wie bei so vielen Themen. Allen voran linke Bobos in ihren Vorstadtvillen und Privatschulen...