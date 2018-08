Kindermörder nach 20 Jahren gefasst

DEN HAAG / MADRID. Zeuge soll 55-Jährigen auf Foto erkannt haben.

Verhaftung des Verdächtigen Bild: APA/AFP/Spanish Police/SPANISH POLICE

20 Jahre nach dem Mord an Nicky Verstappen im niederländischen Brunssummerheide ist ein Verdächtiger gefasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann in Spanien festgenommen, nachdem er nach einer öffentlichen Fahndung auf der Flucht war. Es handele sich um den 55-jährigen Jos B. Er werde an die Niederlande ausgeliefert.

Die Festnahme gelang nach Angaben der Ermittler mit Hilfe eines Zeugen, der den Mann in den vergangenen Tagen auf einem Foto in den Medien erkannt habe. Die Ermittler lobten die Zusammenarbeit mit der spanischen Polizei.

Die Polizei hatte erst am Mittwoch erklärt, in dem Fall einen Verdächtigen ermittelt zu haben und nach B. zu fahnden. Er soll den elfjährigen Nicky im August 1998 sexuell missbraucht und dann ermordet haben.

Das Kind war damals aus einem Sommercamp im Naturschutzgebiet Brunssummerheide an der deutschen Grenze entführt und einen Tag später getötet aufgefunden worden.

