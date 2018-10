Khashoggi kam bei schief gelaufenen Verhör ums Leben

Sind etwa die berüchtigten US Guantanamo Foltermethoden schiefgelaufen? Fakt ist, der kritische saudi arabische Journalist wurde im saudi-arabischen Konsulat eiskalt ermordet. Scheinheiliger gehts nicht mehr. Gegen Russland gibt's Sanktionen ohne klare Beweise. Aber der superreiche Öllieferant Saudi Arabien killt einen kritischen Journalisten in einem Konsulat in der Türkei. U.die EU schweigt natürlich. Wo bleiben die ach so wichtigen EU u.US Strafsanktionen? Lieber nicht. Deutschland will ja um viele Mrd.€ Panzer u.viele andere Kriegswaffen an das Saudi Regime verkaufen. U. die US Konzerne haben auch schon einen mehreren hunderte Mrd.$ schweren Waffendeal mit Saudi Arabien in der Tasche. Nun wird ein falsches diplomatisches Spiel auf Kosten der Wahrheit betrieben. Ein nicht autorisiertes Killerkommando soll diesen brutalen Mord begangen haben u.dies in einem saudi-arabischen Konsulat. Der EU u.der USA ist es nur wichtig, dass die Waffendeals u. Ölgeschäfte wie geschmiert weiterlaufen.