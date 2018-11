Katholischer Diakon soll 15-Jährige vergewaltigt haben

MÜNCHEN. In Bayern wird ein 65-jähriger katholischer Diakon wird beschuldigt, eine 15-jährige Ministrantin sexuell belästigt und vergewaltigt zu haben.

Die Tat soll sich Anfang Mai ereignet haben, seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I. am Donnerstag nach Angaben der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Ereignet habe sich der Übergriff auf einer Ministrantenfahrt nach Nürnberg. Noch am Abend sei er festgenommen worden.

Die Anklage werde relativ bald vor dem Schöffengericht beim Amtsgericht verhandelt, da es sich um eine Haftsache handele, so die Sprecherin. Da es sich um einen besonders schweren Fall einer Sexualstraftat handele, liege das Strafmaß bei mindestens zwei bis zu 15 Jahren.

