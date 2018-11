"Karawane": Tijuana protestiert gegen Migranten

In der mexikanischen Grenzstadt Tijuana kippt die Stimmung: Nach der Ankunft mehrerer Tausend Menschen letzte Woche protestieren nun die Bewohner gegen die Migranten. An der Grenze zu den USA gelegen, profitiert die Stadt vor allem vom Handel mit den Vereinigten Staaten. Nachdem einige der Migranten die US-Grenzbeamten durch ihr Verhalten provoziert hatten, fürchtet man nun um den eigenen Status.

Da sich viele Mexikaner und Mittelamerikaner auf den Weg in die USA in der Stadt niederließen, sei man an Migranten gewöhnt. "Jedoch nicht auf diese Weise", meint Juan Manuel Gastum, Bürgermeister Tijuanas.

Bereits am Sonntag begannen die Proteste einiger Dutzend Menschen, die fahnenschwenkend gegen die von ihnen als "Invasion" betitelten Ankömmlinge demonstrierten. Die Migranten forderten Lebensmittel und andere Dinge, welche die Mexikaner nicht aufbringen könnten. Viele der Migranten zeigten sich jedoch auch dankbar. Um die Situation zu deeskalieren, wurden die Straßen um die Unterkünfte (meist Sporthallen) geputzt und vom Müll gesäubert.

Video zu den Protesten in der ZIB:

Die meisten Menschen sind seit rund einem Monat unterwegs und haben eine Reise von Tausenden Kilometern hinter sich. Der Großteil stammt aus den Ländern Honduras, El Salvador und Guatemala; die beiden ersteren zählen zu den gefährlichsten Ländern der Welt. Gewalt durch Jugendbanden, Schutzgelderpressungen, Zwangsrekrutierung von Jugendlichen und die miserablen Lebensbedingungen in den eigenen Ländern haben die Menschen zum Aufbruch bewogen, um in den USA ein besseres Leben zu suchen. Viele wollen dort Asyl beantragen. Derzeit sind 2.500 Migranten in der Sportanlage "Benito Juarez" untergebracht, 3.000 werden in den nächsten Tagen noch erwartet.

US-Präsident Donald Trump hatte - auch im Zuge der Midterm-Elections in seinem Land - immer wieder gegen die Migranten Stimmung gemacht. Um die "Karawane" aufzuhalten, ließ er mehrere Tausend Soldaten an die Grenze verlegen und betonte, keine Migranten ins Land zu lassen.

Trump auf Twitter zu den Protesten:

The Mayor of Tijuana, Mexico, just stated that “the City is ill-prepared to handle this many migrants, the backlog could last 6 months.” Likewise, the U.S. is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. They are causing crime and big problems in Mexico. Go home!