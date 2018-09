Kampf dem Plastik: Projekt "Ocean Cleanup" startet

Am Samstag beginnt man mit der Umsetzung: Ein insgesamt rund 600 Meter langes Kunststoffrohr bildet das Herzstück der U-förmigen Anlage mit rund drei Metern Tiefgang. Für seinen Härtetest im nördlichen Pazifik zwischen Kalifornien und Hawaii muss das "System 001" noch rund 500 Kilometer in das Gebiet geschleppt werden, wo einer der fünf größten Strömungswirbel der Erde dafür sorgt, dass dort Unmengen an Plastik kreisen. Zukünftig wollen der 24-jährige Niederländer Boyan Slat und sein Team mit bis zu 60 solcher Anlagen die Meere von Kunststoffmüll, der auf und knapp unter der Oberfläche schwimmt, befreien. Schiffe sollen das aufgelesene Treibgut dann zum Recycling an Land bringen, so der Plan.

In exactly two weeks, we will launch our first cleanup system from San Francisco, into the Great Pacific Garbage Patch. We would like you to join us for this milestone, either in person or online. For schedule, viewing spots and the livestream, visit: https://t.co/1BtgT8VOAz