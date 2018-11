Kalifornien: Mehrere Tote nach Schießerei in einer Bar

LOS ANGELES. Bei dem Angriff auf Gäste eines Lokals in Kalifornien hat es mehrere Tote gegeben. Dies sagte ein Polizeisprecher in der Stadt Thousand Oaks am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit). Der mutmaßliche Schütze sei ebenfalls tot, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf die Behörden.

Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochabend (Ortszeit) um etwa 23.20 Uhr in der "Borderline Bar & Grill", in der Stadt Thousand Oaks in Kalifornien. Die Lage sei noch nicht unter Kontrolle, berichtete der Sender ABC. Die Polizei suche nach mindestens einem Schützen. Auf Bildern des Senders waren Einsatzkräfte zu sehen, die einen Verletzen versorgten. Mehrere Polizei- und Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz. Ob sich noch Menschen in dem Lokal befinden war derzeit nicht bekannt.

Laut dem zuständigen Polizeibeamten vor Ort dürfte der Täter mit einer halbautomatischen Waffe mindestens 30 Schüsse abgefeuert haben. Medien berichten von mehreren Toten. Weitere Informationen liegen zur Zeit noch nicht vor.

Ein Zeuge berichtet, der Bewaffnete sei direkt auf den Sicherheitsmann zugegangen und hätte ihm in den Kopf geschossen. Danach soll er das Feuer im Raum eröffnet haben.

