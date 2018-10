Jäger erschoss in Frankreich versehentlich Kollegen

NANCY. Bei einer Treibjagd in Ostfrankreich hat ein Jäger versehentlich einen Kollegen erschossen. Das Opfer befand sich als Treiber gerade im Gestrüpp, als ihn der tödliche Schuss getroffen hat.

Das berichtete die französische Zeitung "L'Est Republicain" nach dem Unfall vom Sonntag. Ob den Mann ein direkter Schuss oder ein Querschläger traf, müssen nun die Ermittlungen ergeben.

Nach dem Unglück nahe einer Ortschaft bei Nancy gab sich der geschockte Jäger, der den fatalen Schuss abfeuerte, sofort zu erkennen. Er wurde zunächst festgenommen und kam in psychologische Behandlung.

Seit dem Start der Jagdsaison in Frankreich kam es bereits zu mehreren Unfällen. In Südfrankreich wurde ebenfalls am Sonntag ein Mann auf einem Mountainbike während einer Wildschweinjagd von einem Jäger angeschossen. Am Wochenende davor erschoss ein Jäger in den Savoyer Alpen versehentlich einen Engländer, der ebenfalls auf einem Geländerad in der Natur unterwegs war.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema