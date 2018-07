Italiens Finanzpolizei beschlagnahmte Luxusautos wegen Steuerschulden

ROM. 20 Oldtimer und Luxusautos eines Steuerschuldners hat die Finanzpolizei beschlagnahmt. Der Autohändler war beim Fiskus mit einer Million Euro in Rückstand.

Ein Teil der beschlagnahmten Autos Bild: Polizei

Dabei hatte der säumige Autohändler genau das verhindern wollen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Staat griff trotzdem zu. Rom. Um die Luxuskarossen vor einer Beschlagnahmung zu bewahren, hatte der Mann den Besitz der Autos kurzerhand an Komplizen in Italien und Monte-Carlo (Monaco) übertragen. Auf einem von der Polizei verbreiteten Bild waren unter anderem eine Chevrolet Corvette aus den 50er-Jahren, ein Ferrari Testarossa aus den 80ern sowie ein Lamborghini Diablo aus den 90ern zu sehen. Nach den Angaben wurden die teuren Wagen in den vergangenen Tagen gerade noch rechtzeitig beschlagnahmt: Acht von ihnen sollten auf Auktionen und Autofestivals in Monaco und Großbritannien verkauft werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema