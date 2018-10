Italien: Bankdirektor zweigte eine Million Euro ab

FORNI DI SOPRA. Der mittlerweile suspendierte Direktor verteilte Geld an Pensionisten und junge Leute.

Rund eine Million Euro zweigte der ehemalige Direktor von wohlhabenden Kunden ab. Bild: APA/dpa-Zentralbild/Jens Wolf

Insgesamt eine Million Euro zweigte Gilberto Baschiera, der mittlerweile suspendierte Direktor einer kleinen Bankfiliale in den Bergen von Friuli, von Kundenkonten ab. Das Geld der wohlhabenden Kunden gab er laut Corriere della Sera an Arme weiter.

Baschiera wollte auf seine ganz eigene Art für "Gerechtigkeit" sorgen. Das "System - Pensionisten mit Mindestpensionen und junge Leute ohne Ressourcen" hätten ihn zu dem außergewöhnlichen Handeln bewogen. Nachdem sein Betrug aufgeflogen war, rief er seine ehemaligen Kunden an, um ihnen seine Gründe zu erklären: "Er hat es gemacht, um Schuldnern, die in Not geraten waren zu helfen bzw. jenen, die ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen konnten", verteidigt Roberto Mete, Baschieras Anwalt, dessen Handeln.

Baschiera wurde mittlerweile wegen Betrug und Unterschlagung angeklagt und zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Der moderne Robin Hood zeigte keine Reue.

