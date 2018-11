Israel zerstörte TV-Gebäude der Hamas in Gaza

GAZA. Ein TV-Gebäude der Hamas ist bei einem Angriff durch Isrealis am Montag zerstört worden. Der Konflikt zwischen Israel und Hamas ist eskaliert.

Al-Aqsa TV in Gaza wurde zerstört. Bild: (AFP)

Nach dem tödlichen Einsatz einer israelischen Spezialeinheit im Gazastreifen ist der Konflikt mit der dort herrschenden Palästinenserorganisation Hamas gefährlich eskaliert. Palästinenser feuerten massenhaft Raketen Richtung Israel ab. Israelische Kampfjets griffen als Reaktion darauf mehr als 70 militärische Ziele in dem Küstengebiet an, wie die Armee am Montag mitteilte.

Zwei Palästinenser bei israelischen Luftangriffen getötet

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind am Montagabend nach palästinensischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Israelische Kampfjets beschossen zahlreiche Ziele in dem Küstenstreifen, nachdem militante Palästinenser von dort aus Dutzende Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgefeuert hatten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei einem israelischen Angriff in Beit Lahiya im Norden des Palästinensergebietes zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren tödlich verletzt. Bei dem Einsatz einer israelischen Spezialeinheit im Gazastreifen waren am Vorabend sieben militante Palästinenser und ein israelischer Offizier getötet worden.

