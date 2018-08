Internationale Reaktionen auf die Chemnitz-Ausschreitungen

CHEMNITZ. Ausländische Medien verfolgen die Ausschreitungen in Chemnitz mit großer Aufmerksamkeit. Ein Überblick über internationale Pressestimmen:

Aus der Masse heraus wurden Ausländer attackiert sowie ausländerfeindliche und rechte Parolen gerufen. Bild: Jan Woitas (dpa)

„New York Times“ (USA):

„Demonstranten in Chemnitz, die den Nazi-Gruß zeigen, hissen am Montag ein großes Transparent mit blutbefleckten Frauengesichtern über den Worten „Wir sind bunt, bis das Blut fließt“. Die Botschaft an die ungestüme Menge ist klar: Das werden die Migranten ihnen, ihren Schwestern und Töchtern antun. Aber die abgebildeten Frauen waren Opfer anderer Gewaltverbrechen in anderen Ländern.

In Deutschland, wo die Flüchtlingszuströme zu spüren sind, fallen die mutmaßlichen Straftaten von Migranten in der Öffentlichkeit auf und doch verwundert die Geschwindigkeit, mit der rechtsradikale Extremisten nach der Tat nach Chemnitz strömten. Die Stimmung gegen Zuwanderer in Sachsen ist hoch. Etwa ein Viertel der Wähler unterstützte die rechtsextreme Alternative für Deutschland im letzten Jahr.“ …

Die Messerattacke und die anschließenden Proteste in Chemnitz haben tiefe Gräben in der deutschen Gesellschaft aufgedeckt, die begannen, als Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 beschloss, mehr als einer Million Migranten die Tür zu öffnen, vor allem Muslime, die vor Konflikten im Nahen Osten fliehen. Sowohl Chemnitz als auch Wismar liegen im ehemals kommunistischen Ostteil Deutschlands, wo die einwanderungsfeindlichen Interessengruppen wie Pegida und die Partei Alternative für Deutschland (AfD) ihr Kernland haben.

„Tageblatt“ (Luxemburg):

„Das sich lachhafterweise selbst als „Freistaat“ bezeichnende Bundesland Sachsen ist dabei, zur Schande Deutschlands auszuwachsen. … Heute verströmt Sachsen zusehends den Eindruck einer europäischen Hochburg des braunen Miefs. Zwar leben in diesem Bundesland relativ wenige Immigranten, und doch feiern hier Hass, Rassismus und patriotische Borniertheit fröhlich Urständ.

Dabei besteht kein Zweifel daran, dass eine große Mehrheit der Sachsen ehrliche und anständige Menschen sind, die mit dem Fascho-Gesocks nichts am Hut haben. Die Tatsache aber, dass die örtliche Polizei regelmäßig weder willens noch in der Lage zu sein scheint, den braunen Umtrieben Einhalt zu gebieten, sowie die offensichtliche Passivität der politisch Verantwortlichen gegenüber rechtsextremistischen Auswüchsen geben uns westlichen Nachbarn zusehends Anlass zur Sorge.

Besonders besorgniserregend an der jüngsten Gewaltorgie in Chemnitz ist der Entrismus der gewalttätigen Rechten in bürgerliche Kreise. Teile der Letzteren, die „Das wird man ja aber doch wohl noch sagen dürfen“-Fraktion, nehmen die brutalen Exzesse der Neonazis offensichtlich billigend in Kauf. Auch wenn sie sich selber niemals die Hände blutig machen würden, freuen sie sich dann aber doch klammheimlich darüber, wenn die Glatzen „Nigger“ und „Kanaken“ klatschen.

Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman zitierte dieser Tage einen Freund, der kurz nach dem Fall der Mauer lästerte, dass Osteuropa mit dem Untergang des Kommunismus wieder zu seinem wahren historischen Pfad zurückkehren könne: dem Faschismus. In Sachsen kann man jedenfalls derzeit studieren, was dabei rauskommt, wenn es die Politik aus Feigheit und Opportunismus versäumt, Leuten, die weder moralisch noch kulturell jemals im demokratischen Rechtsstaat angekommen sind, rechtzeitig in die Parade zu fahren.“

Video: Politologe Werner Patzelt über die Vorgänge in Chemnitz

„Guardian“ (Großbritannien):

„Es ist beunruhigend, wenn ein rechter Mob in den Straßen einer Stadt randaliert. Doch aus offenkundigen historischen Gründen sind solche Szenen in Deutschland besonders erschreckend. Im sächsischen Chemnitz haben sich in dieser Woche Extremisten in so großer Zahl zusammengefunden, dass die Polizei anscheinend unfähig war – oder unwillig, wie einige befürchten –, wahllose rassistische Gewalt zu verhindern. …

Die CDU wirkt wie gelähmt durch den Aufstieg der AfD, die bei den Bundestagswahlen im vergangen Jahr stark genug wurde, um Angela Merkel zu einer fragilen Koalition mit der SPD zu zwingen, der zweiten Säule des parteipolitischen Establishments des Landes. Dadurch ist das politisch weit rechts stehende Lager zur größten Opposition im Parlament geworden. Das ist das Aufblühen von etwas Gefährlichem, das tief verwurzelt ist.“

„L’Alsace“ (Frankreich):

„Drei Jahre nachdem Angela Merkel einstimmig von Europa für ihre Flüchtlingspolitik gelobt wurde, bei der sie eine Million Flüchtlinge ins Land ließ, ist sie in ihrem eigenen Land das Ziel einer immer stärker werdenden Kritik. Trotz unleugbarer Erfolge ist die Integration von Menschen, die aus den Kriegsgebieten im Nahen Osten kommen, länger und schwieriger als gedacht. Und es reicht, wie an diesem Wochenende, die Tötung eines deutschen Staatsbürgers durch einen 22-jährigen irakischen Asylbewerber mit einem syrischen Komplizen im sächsischen Chemnitz aus, um in ein Wespennest zu stechen.

In diesem abscheulichen Akt hat die Nationalität der Beschuldigten wenig Bedeutung. Und es ist zumindest überraschend, dass die Polizei die Informationen, die die beiden Männer betrifft, an die rechtsextreme Partei AfD, die in Sachsen einen von drei Wählern verführen konnte, weiterleitete. Das ist nicht tolerierbar in einer Demokratie, in der die Polizei und die Justiz im Dienste der Demokratie stehen, wie (Bundespräsident Frank-Walter) Steinmeier mahnte.“

„Nepszava“ (Ungarn):

„In Deutschland existiert das gleiche Dilemma wie an vielen anderen Schauplätzen der modernen Völkerwanderung. Das natürliche Unbehagen der Menschen gegenüber den fremden Zuwanderern gibt verantwortungslosen Politikern ein billiges Werkzeug in die Hand. In die Nähe der Macht gelangen Personen, die die nüchterne und vorsichtige Mehrheit sonst nie wählen würde. …

Wir sehen zwei unterschiedliche Schulen der politischen Führung am Werk. Die Vertreter der einen stellen sich an die Spitze des von Instinkten getriebenen „Volkes“ und hetzen gegen die Fremden. Die Vertreter der anderen haben aus den schlechten Erfahrungen der Vergangenheit gelernt – sie versuchen, auf die Vernunft einzuwirken und die uns im Blut liegenden Ängste und Wildheiten zu mäßigen. Die einen rennen direkt in den Abgrund …, die anderen wollen die Katastrophe abwenden. Deshalb braucht es Politiker, die das Herz am rechten Fleck haben. So wie Merkel.“

„Pravda“ (Slowakei):

„Die von Rechtsextremisten aus ganz Sachsen und anderen Ecken Deutschlands entfesselten Unruhen in Chemnitz gebären sich wie eine Reaktion auf die Ermordung eines jungen Mannes durch zwei Einwanderer. In Wirklichkeit zerstörten die Extremisten Besitz und bedrohten Gesundheit und Leben von überhaupt allen Menschen dort, nicht nur derer, gegen die sich vordergründig ihre pogromartige Hetzjagd durch die Straßen der Stadt richtete. …

Die traurige Ironie, dass der in Chemnitz ermordete Mann einen kubanischen Vater hatte und somit unter anderen Umständen gar nicht zu den Lieblingen der extremen Rechten gezählt hätte, ist für alte und neue Nazis nicht interessant. … Oberflächliche Schlagzeilen über einen „ermordeten Deutschen“ lassen dann das Fragen nach den näheren Umständen überflüssig erscheinen.“

„Hospodarske noviny“ (Tschechien):

„Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht Senegal und weitere westafrikanische Länder. Tausende Menschen demonstrieren in Chemnitz gegen einen Mord, bei dem Flüchtlinge verdächtig sind. Diese beiden scheinbar unzusammenhängenden Ereignisse sind zwei Seiten desselben Problems, das Deutschland und ganz Europa quält: Wie man sich angesichts des Zustroms nach Europa verantwortlich verhält und zugleich seine Grenzen sichert. Die Hausaufgabe für die Politik lautet: Wie löst man dieses Rebus, ohne dabei Nationalisten und Populisten weitere Argumente in die Hand zu geben? Letztere sind bemüht, Europa in eine Falle zu treiben, aus der es keinen Ausweg gibt. Doch eine Schwächung oder gar ein Zerfall der Europäischen Union würde nur diejenigen in Moskau, Peking oder Washington erfreuen, die sich kein starkes und funktionierendes Europa wünschen.“

"Jyllands-Posten“ (Dänemark):

„Die Unruhen öffneten Schleusen, die offenbar seit einiger Zeit unter Druck standen. Und es scheint sich noch einmal zu bestätigen, dass Ostdeutschland ein ganz besonderes Problem hat. Das Heikle ist, dass Kritik leicht als großspurig abgestempelt werden kann, wenn sie aus dem Westen kommt. Aber Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Verschwörungstheorien und Demokratieverachtung haben hier bessere Voraussetzungen als im Rest des Landes. Antisemitismus ist ebenfalls nicht unbekannt. Der Grund ist wahrscheinlich mehr als 50 Jahre Diktatur – zuerst durch die Nazis, dann durch den Kommunismus."

Kundgebung von AfD und Pegida am Samstag geplant

Die rechtspopulistische AfD und das ausländerfeindliche Bündnis Pegida wollen neuerlich gemeinsam in der Stadt demonstrieren. Am Samstag soll es von 17.00 Uhr an einen Schweigemarsch durch Chemnitz geben.

Man wolle "gemeinsam um Daniel H. und alle Toten der Zwangsmultikulturalisierung Deutschlands trauern", heißt es in dem Aufruf auf der Facebook-Seite der AfD Sachsen. Unterzeichnet ist er von den AfD-Landesvorsitzenden Jörn Urban (Sachsen), Björn Höcke (Thüringen) und Andreas Kalbitz (Brandenburg). Alle drei werden zu der Kundgebung erwartet.

Zuvor hatte der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen gesagt, die AfD schüre keine fremdenfeindliche Stimmung in Chemnitz. "Wir gießen da nicht Öl ins Feuer, sondern da ist eine finstere Stimmung im Land, die nur zu begründet ist", sagte er am Mittwoch im Radioprogramm SWR Aktuell.

Der 35 Jahre alte Deutsche war am Sonntag in der Chemnitzer Innenstadt durch Messerstiche getötet worden. Ein Iraker und ein Syrer sitzen als Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ihnen wird gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen. In der Folge kam es Sonntagabend und Montagabend zu gewalttätigen Demonstrationen, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden.

Der AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland zeigt Verständnis für die Ausschreitungen von Chemnitz. "Wenn eine solche Tötungstat passiert, ist es normal, dass Menschen ausrasten", sagte er der "Welt" am Mittwoch. Dies sei "in Freiburg nicht anders als in Konstanz oder eben in Chemnitz".

"Journalisten auf die Straße gezerrt"

Der Deutschen Journalistenverband (DJV) hat eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz gefordert. Er begründete dies mit einer Facebook-Mitteilung des AfD-Kreisverbands im hessischen Hochtaunuskreis, in dem nach seinen Angaben "indirekt zur Gewalt gegen Verlage und Funkhäuser" aufgerufen wurde. Die Partei stelle sich "offensiv gegen das Grundrecht der Pressefreiheit" und müsse beobachtet werden, erklärte Bundeschef Frank Überall am Mittwoch.

Laut Verband hieß es in dem Post in dem sozialen Netzwerk: "Bei uns bekannten Revolutionen wurden irgendwann die Funkhäuser sowie die Pressehäuser gestürmt und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt - darüber sollten die Medienvertreter hierzulande einmal nachdenken, denn wenn die Stimmung endgültig kippt, ist es zu spät."

Überall verwies darauf, dass die AfD mehrfach Journalisten von Parteitagen ausgeschlossen hatte und deren Spitzenpolitiker "wiederholte Medienhetze" betrieben hätten. Es gehe um "systematische Versuche, Medien und Journalisten zu diskreditieren", erklärte der Bundeschef in Berlin.

Umfrage: Mehrheit sieht Gefahr für Demokratie

Eine Mehrheit der Deutschen erkennt nach den rechtsextremen und ausländerfeindlichen Übergriffen in Chemnitz einer Umfrage zufolge eine Gefahr für die Demokratie. In einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey für das Internetportal t-online.de bewerteten 57 Prozent der Befragten die Krawalle als bedrohlich.

Für 40 Prozent sind die Vorfälle kein Grund zur Sorge; 3 Prozent gaben an, in der Sache unentschieden zu sein.

Vor allem die Anhänger der rechtspopulistischen AfD messen den Geschehnissen demnach keine große Bedeutung bei. Aus dieser Gruppe gaben 90 Prozent der Befragten an, es bestehe keine Gefahr für die Demokratie. Hingegen äußerten 88 Prozent der Grünen-Anhänger, 84 Prozent der SPD-Anhänger, 76 Prozent der Linken-Anhänger und 67 Prozent der Unionsanhänger, die Krawalle seien demokratiegefährdend.

In Ostdeutschland gaben 51 Prozent der Befragten an, eine Gefahr für die Demokratie zu beobachten; in Westdeutschland waren es 59 Prozent.

