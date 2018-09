Indonesien: Helfer befürchten mehr als 1000 Tote

DJAKARTA. Die Rettung wird zu einem Wettlauf mit der Zeit – die Kritik am Warnsystem wächst: "Es gab keine Sirene".

Die Einsatzkräfte suchten Tag und Nacht nach den Vermissten. Bild: APA

Bei der Tsunami-Katastrophe in Indonesien dürften mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen sein. Nach der jüngsten Zwischenbilanz der Behörden sind auf der Insel Sulawesi offiziell mindestens 832 Tote zu beklagen. Die Regierung befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer durch die Flutwelle und die vorigen Erdbeben in die Tausende geht. Zunehmend gibt es Kritik, weil das bestehende Tsunami-Warnsystem nicht funktioniert haben soll.

Eineinhalb Meter hohe Wellen

In der 350.000-Einwohner-Stadt Palu, die von eineinhalb Meter hohen Wellen getroffen wurde, wurden viele Bewohner am Strand vom Tsunami überrascht. Am Abend sollte ein Festival stattfinden. Die Besucher wurden vor der herannahenden Katastrophe nicht gewarnt, wie der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Nugroho, bestätigte: "Es gab keine Sirene. Viele Menschen waren sich der Gefahr nicht bewusst."

Das nationale Zentrum für Meteorologie und Geophysik hatte nach dem schlimmsten Beben der Stärke 7,4 am Freitagabend zwar eine Tsunami-Warnung ausgegeben, hob sie nach nur einer halben Stunde aber wieder auf – aus Sicht von Kritikern viel zu früh. Die Behörde verteidigte sich mit dem Hinweis, dass das Wasser zu diesem Zeitpunkt schon wieder auf dem Rückzug gewesen sei.

Vizepräsident Jusuf Kalla befürchtete am Sonntag "tausende" Tote. "Diese Opferzahl wird weiter steigen", pflichtete Sutopo Nugroho bei.

Die meisten Toten wurden nach Behördenangaben bisher in der Küstenstadt Palu gezählt. Dutzende Menschen werden dort noch vermisst, darunter mehrere Ausländer. Meldungen über vermisste Österreicher lagen nicht vor. Es dürften sich keine im Unglücksgebiet aufgehalten haben, hieß es am Sonntag seitens des Außenministeriums.

Der Held von Sulawesi

Aus dem Ausland trafen zahlreiche Hilfsangebote ein. Organisationen wie Caritas, Rotes Kreuz und World Vision bemühten sich, die Hilfsbedürftigen zu unterstützen. Zur Finanzierung der Maßnahmen ergingen Spendenaufrufe.

> Video: Tsunami in Indonesien

Die Katastrophe hat nun auch einen ersten Helden: Der 21-jährige Fluglotse Anthonius Gunawan Agung hielt im Flughafen-Tower aus, um eine Maschine sicher in die Luft zu bringen. Sein heldenhafter Einsatz kostete ihn allerdings das Leben.

1 Kommentar StrizziaTella (35) 01.10.2018 00:28 Uhr Durch und Durch beeindruckende Leistung des Mannes und bitter, dass er für seinen Mut mit einem solchen Preis bezahlen musste. Dass angesichts eines solchen Festes keine Form von Warnung publiziert wurde, würde ich quasi kriminell nennen und hoffe auf eine umfassende Aufklärung und Bearbeitung. Genauso traurig wie unverständlich, geht da nun wahrlich um jede Sekunde, um zu retten was zu retten ist. Wir leben hier halt bezüglich solcher Naturkatastropgen doch privilegiert. Antwort schreiben

