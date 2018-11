In Lateinamerika ist jeder Zweite zu dick

Chile reagiert mit umfassenden Maßnahmen – und verbietet etwa Überraschungseier.

Schon viele Junge sind in Lateinamerika bereits stark übergewichtig - mit schwerwiegenden gesundheitlichen und psychischen Folgen. Bild: (colourbox)

In Lateinamerika und der Karibik ist knapp 60 Prozent der Bevölkerung übergewichtig. Wirtschaftswachstum, zunehmende Urbanisierung und höhere Durchschnittseinkommen sind einige Gründe dafür. Spitzenreiter sind die Bahamas, Mexiko und Chile, wie ein Bericht der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation belegt. Auch vor der Jugend macht der Trend keinen Halt. 44,5 Prozent aller Kinder in Chile sind übergewichtig. Damit übertrifft das südamerikanische Land selbst den langjährigen Spitzenreiter USA.

Die Reaktionen auf die alarmierenden Zahlen fallen unterschiedlich aus. Kaum ein Land aber reagierte so radikal wie Chile. Dort hat das Gesundheitsministerium bereits die Notbremse gezogen und weitreichende Reformen veranlasst. So wurden in den Supermärkten schwarze Warnsymbole auf besonders ungesunden Lebensmitteln angebracht. Sie prangen auf der Vorderseite etlicher Verpackungen und warnen vor hohen Mengen an Zucker, Salz, Kalorien oder gesättigten Fettsäuren. "Sie wirken wie Stoppzeichen, ganz besonders auf Kinder", sagt Ex-Gesundheitsministerin Carmen Castillo. Sie hatte in ihrer Amtszeit erheblich an der Durchsetzung mitgewirkt.

Neben der Kennzeichnung wurden Werbe- und Verkaufsverbote erlassen. Tagsüber ist Werbung für diese ungesunde Lebensmittel in TV, Radio und Kino verboten. Außerdem dürfen Verpackungen und Werbung nicht mehr gezielt auf Kinder unter 14 abzielen.

Werbe- und Verkaufsverbote

Von den Neuregelungen waren etliche Hersteller betroffen. Konzerne wie Kellogg’s mussten Zeichentrickfiguren aus ihren Müslischachteln entfernen, das Kinder-Überraschungsei wurde komplett aus den Regalen verbannt. Auch McDonald’s musste sein Happy Meal anpassen. Viele Unternehmen kritisierten den Kurs Chiles, Ferrero zog sogar vor Gericht – allerdings ohne Erfolg.

Mexiko ist von solchen Maßnahmen weit entfernt. Obwohl das Gesundheitsministerium Übergewicht und Diabetes 2016 zum epidemiologischen Notfall erklärte. Jedes zweite mexikanische Kind läuft Gefahr, Diabetes zu entwickeln. Trotzdem sammeln sich die kleinen Verkaufsstände mit den glänzenden, bunten Verpackungen am liebsten direkt vor den Schultoren. Lutscher, Schokoriegel und Chipspackungen werden hier neben Spielsachen und Sammelbildern direkt an die junge Zielgruppe verkauft.

Dieses Thema wurde auch in der gestrigen Sendung von OÖN-TV behandelt:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema