In Höhle eingeschlossene Buben: Pumpen gegen die Zeit

BANGKOK. Thailand: Ab heute drohen starke Regenfälle die Bergeaktion zu gefährden.

Die Stimmung bei den Buben in der Höhle scheint gut zu sein.

"Was uns am meisten Sorge bereitet, ist das Wetter", sagt Narongsak Osotthanakorn. Der Gouverneur der Provinz Chiang Rai koordiniert die Rettungsaktion für die seit fast zwei Wochen in der Tham-Luang-Höhle im Norden Thailands eingeschlossenen zwölf Buben einer Fußballmannschaft und ihren Trainer. Denn in Thailand ist Regenzeit, und erst in der Vorwoche musste ein Sucheinsatz wegen Überflutung der Höhle mehrere Tage unterbrochen werden.

Zurzeit werden 180.000 Liter Wasser pro Stunde aus der Höhle gepumpt, wodurch der Pegel etwas mehr als einen Zentimeter pro Stunde sinkt. Seit Beginn der Rettungsaktion wurden 1600 Millionen Liter herausgepumpt. Es lief aber immer wieder Wasser nach.

Und die Retter pumpen praktisch gegen die Zeit. Denn für heute, spätestens aber für morgen wird heftiger Regen vorhergesagt – und dann fließt wieder viel zu viel Wasser in die Höhle. Der Krisenstab prüfte die verschiedenen Möglichkeiten der Bergung. "Wir rechnen aus, wie viel Zeit wir noch haben, wenn es regnet, wie viele Stunden und Tage", sagte Narongsak.

"Ich bin sehr beunruhigt"

"Ich habe gehört, dass der Regen wiederkommt. Ich bin sehr beunruhigt", sagte Sunida Wongsukchan, Großtante des in der Höhle eingeschlossenen 14-jährigen Ekkarat. In dem für die Familien der Fußballmannschaft reservierten Zelt vor der Höhle machte sich Verunsicherung breit.

Viele Kammern überflutet

Britische Taucher hatten die Elf- bis 16-Jährigen und ihren Coach Montagabend entdeckt. Sie wurden mit Lebensmitteln versorgt und medizinisch betreut. Die endgültige Rettung ist aber kompliziert, da viele Kammern der Höhle überflutet sind. Dennoch bleibt Tauchen die wahrscheinlichste Bergungsvariante. Marinetaucher haben den Buben daher Grundkenntnisse beigebracht und Tauchausrüstungen bereitgestellt. Diese Art der Rettung gilt allerdings als hochriskant, da keiner der Buben tauchen und einige nicht einmal schwimmen können. Zudem muss man im schlammigen Wasser praktisch blind durch extrem enge Stellen tauchen. Selbst erfahrene Profitaucher brauchen dafür rund sechs Stunden.

Alternativ könnten die Burschen die Höhle durch einen Gang verlassen, der aber erst noch gefunden oder in die Felsen gebohrt werden müsste. Auf der Suche nach möglicherweise vorhandenen Felsspalten und Schächten erhalten die Rettungsteams inzwischen Unterstützung von Schwalbennest-Sammlern aus dem Süden Thailands.

Video: Die Rettung der Buben könnte Monate dauern

