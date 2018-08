Im Zick-Zack durch Berlin: Der wohl ungewöhnlichste Radweg Deutschlands

BERLIN. Zehlendorf ist ein überschaubarer und wohlhabender Stadtteil von Berlin. Ein kurioser Radweg sorgt dort aktuell aber für großes Aufsehen. Grund: Der neue Schutzweg für Radler sieht gänzlich anders aus, als man es erwartet.

Noch in dieser Woche soll es einen Ortstermin mit der zuständigen Firma geben. Bild: Wolfgang Kumm (dpa)

Der etwas ungewöhnliche Radweg im Stadtteil Zehlendorf ziert seit Dienstag die Leo-Baeck-Straße. Jede Umrandung der Straßenbäume wurde exakt eingehalten wodurch dieser Zickzack-Kurs auf dem eher sehr schmalen Fußweg entstanden ist.

Kommunikationsproblem als Ursache

Warum wurde der Radweg überhaupt derart kurios auf den Boden gemalt? Es handle sich dabei weder Aktionskunst, noch um Street-Art. Das sei nicht so geplant gewesen, sagte die zuständige Bezirksstadträtin Maren Schellenberg tags darauf. Es habe Kommunikationsprobleme mit der zuständigen Baufirma gegeben, berichtet die Tageszeitung "Die Welt". Die seltsame Markierung erfolgte im öffentlichen Auftrag, obwohl in der 30-Zone gar keine Radwege vorhanden sein müssten. Im Grunde sei ein Radweg auf dem schmalen Gehsteig in der Leo-Baeck-Straße auch gar nicht sinnvoll, so Schellenberg weiter.

Der Spott für den kuriosen Weg, den Radfahrer nur im Zickzack-Kurs befahren können, ließ in den sozialen Medien naturgemäß nicht lange auf sich warten.

Berlin auf dem Weg zur europäischen Fahrradhauptstadt. (Leo-Bleck-Straße, Zehlendorf). pic.twitter.com/GoxvQrEwF9 — NorbertM (@Radelflieger) 8. August 2018

1 Kommentar traunsteinblick (11) 10.08.2018 09:38 Uhr Streng nach Vurschrift. A Preiss geht ohne Norm und Vorschrift net amoi aufs Scheißhaus. Und de scheiss Grean tragn a nu enen Dreck dazu bei. Eh nix oarbeiten aber in Oberlehrer spün. Antwort schreiben

