Hurrikan "Florence": Heftiger Regen und Überflutungen an der US-Ostküste

Mit mächtigen Windböen, schweren Regenfällen und meterhohen Überflutungen hat der Hurrikan "Florence" gestern die US-Ostküste heimgesucht. Einsatzkräfte mussten Hunderte Menschen aus von Wasser umschlossenen Häusern retten. Der Wirbelsturm traf mit Windgeschwindigkeiten von 150 km/h auf Land. Er schleuderte Straßenschilder durch die Luft. Laut US-Medien wurden in der Stadt Jacksonville mehr als 60 Menschen aus einem Hotel gerettet, das unter der Wucht des Sturms einzustürzen droht. In Nord- und Süd-Carolina waren 400.000 Haushalte ohne Strom.

Die größte Gefahr ging aber von den enormen Wassermassen aus, die "Florence" mit sich brachte. Am Neuse-Fluss in New Bern wurde eine Überflutung von drei Metern Tiefe gemessen.

Auf der fünfstufigen Hurrikan-Skala schwächte sich "Florence" auf die Stärke 1 ab. Die Gefahr sank dadurch laut Hurrikan-Zentrum aber nicht. Da sich der Sturm nur sehr langsam – mit neun km/h – vorwärtsbewege, könne er lange wüten und enorme Wassermassen in die Küstengebiete tragen. Damit drohten "katastrophale Springfluten und lang anhaltende Hochwasserstände in den Flüssen".

Taifun mit bis zu 255 km/h

Die Philippinen haben sich unterdessen mit Hochdruck auf die Ankunft des gefährlichen Supertaifuns "Mangkhut" vorbereitet. Tausende flohen aus den Küstengebieten im Norden der Inselgruppe. Meteorologen erwarten, dass der bisher stärkste Taifun dieses Jahres mit bis zu 255 Stundenkilometer starken Windböen über die Philippinen hinwegfegen wird, bevor er Kurs auf die stark besiedelte Südküste Chinas und Hongkong nimmt. Befürchtet wurden heftige Regenfälle, Sturmfluten, Überschwemmungen und Erdrutsche.

