Hoffnung für Nachwuchskicker in Höhle: "Rettungsversuch möglich"

CHIANG RAI. Nach offizieller Einschätzung ist ein Rettungsversuch der seit zwei Wochen in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jungfußballer möglich.

Die Buben wandten sich in einen Brief an ihre Eltern. Bild: ROYAL THAI NAVY

Die Beratungen und Vorbereitungen, ob und wann versucht werde, die Buben und ihren Trainer aus der Höhle zu holen, seien aber noch im Gange, sagte der Provinzgouverneur und Leiter des Rettungseinsatzes, Narongsak Osotthanakorn, am Samstagabend (Ortszeit).

Der Wasserstand unter der Erde und der Gesundheitszustand der Eingeschlossenen seien "sehr geeignet". Die zwölf Buben und ihr Fußballtrainer befinden sich seit 23. Juni in der überfluteten Höhle in der Provinz Chiang Rai. Sie sitzen an einer trockenen Stelle etwa vier Kilometer im Höhleninneren fest.

Sauerstoffmangel und schlechte Wetteraussichten erhöhen den Druck auf die Retter. In den nächsten Tagen soll es wieder heftige Regenfälle geben. Am Aufenthaltsort der Gruppe ist der Sauerstoffgehalt in der Luft von 21 Prozent auf 15 Prozent abgesunken, wie Narongsak bereits vor zwei Tagen bekannt gegeben hatte.

Buben schrieben rührenden Brief

Die seit zwei Wochen festsitzenden Jugendlichen haben sich in einem bewegenden Brief an ihre mitbangenden Familien gewandt. "Macht euch keine Sorgen, wir sind alle stark" - so steht es auf einem handbeschriebenen Zettel, den ein Rettungstaucher den seit Tagen vor dem Höhleneingang campierenden Angehörigen übermittelte.

"Wenn wir hier rauskommen, wollen wir viele Sachen essen. Wir wollen nach Hause, so schnell wie möglich." Die mit blauer Tinte auf Notizblockpapier verfasste Botschaft wurde am Samstag auf der Facebook-Seite der thailändischen Spezialeinheit Navy Seals veröffentlicht.

Darin schien jeder der zwölf Buben im Alter zwischen 11 und 16 Jahren persönliche Worte an seine Familie und Freunde im Freien zu richten. "Ich will gebratenes Schweinefleisch essen", brach es aus einem der Jugendfußballer heraus, die zusammen mit ihrem 25 Jahre alten Trainer größte körperliche und psychische Strapazen erdulden müssen.

Trainer bat Eltern um Verzeihu ng

Der Trainer der Fußballballmannschaft hat die Eltern der Buben um Verzeihung gebeten. Ekkapol Chantawong wandte sich in einem Brief, den die thailändische Marine am Samstag im Online-Netzwerk Facebook veröffentlichte, an die Eltern.

"Ich bedanke mich für die moralische Unterstützung und entschuldige mich bei den Eltern", schrieb der Trainer in seiner ersten Wortmeldung. "An alle Eltern: Allen Kindern geht es noch gut. Ich verspreche, mich sehr gut um sie zu kümmern", schrieb der 25-jährige Trainer in dem handgeschriebenen Brief, den er einem Taucher mitgegeben hatte. Er wandte sich darin auch an seine Großmutter und seine Tante: "Ich bin hier. Seid nicht zu besorgt. Passt bitte auf euch auf."

Lob und Kritik an Trainer

Die zwölf Fußballer im Alter zwischen elf und 16 Jahren waren am Samstag vergangener Woche mit dem Trainer in die kilometerlange Tham-Luang-Höhle gegangen, kurz bevor diese durch anhaltende Monsunregen weitgehend überflutet wurde. Der Trainer wurde in Thailand stark kritisiert, weil er mit den Buben in die Höhle gegangen war. Er bekam aber auch Lob, weil er den Buben sein Essen abgab und sie in der Dunkelheit unterstützte.

Neun Tage lang war Ekkapol der einzige Erwachsene, der bei den Jungen war. Am Montag wurden sie nach tagelanger Suche unversehrt von britischen Tauchern gefunden und mit Lebensmitteln versorgt.

Video: Warum die Bergung der Buben so schwierig wird

Noch nicht bereit für Tauchgang

Seitdem die Buben gefunden wurden, haben sie ein grundlegendes Tauchtraining erhalten. Aber keiner von ihnen verfügt über Taucherfahrung, einige können nicht einmal schwimmen. Der Weg aus der überschwemmten Höhle ist selbst für erfahrene Taucher ein kräftezehrender fünfstündiger Tauchgang. Am Freitag hatte der Tod eines thailändischen Marine-Tauchers die Hoffnung auf eine Rettung getrübt.

Der Leiter der Rettungsaktion, Narongsak Osottanakorn, verkündete schließlich, dass die Buben vorerst nicht selbst ins Freie tauchen könnten. Die Mannschaft und ihr Trainer seien noch nicht bereit für den Tauchgang. Zu allem Überdruss regnete es am Freitag heftig, und für die kommende Zeit wurden weitere Regenfälle erwartet. Dadurch könnte der Wasserspiegel in der Höhle trotz des Einsatzes zahlreicher Hochleistungspumpen weiter steigen.

Zudem haben die Einsatzkräfte bereits mehr als hundert Rettungsschächte in die Tiefe gebohrt, um die Buben auf diesem Weg zu befreien. Bei den Bohrungen seien die Kinder und ihr Fußballtrainer bisher aber nicht erreicht worden, sagte der Leiter der Rettungsaktion, Narongsak Osottanakorn, am Samstag. Die Kinder sind zu geschwächt, um selbst ins Freie zu tauchen.

