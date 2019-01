Himmelskörper sieht aus "wie ein Schneemann"

Ultima Thule Bild: APA/AFP/NASA/Johns Hopkins University Ap/HO

WASHINGTON. Der 6,4 Milliarden Kilometer von der Erde entfernte Himmelskörper Ultima Thule sieht nach Angaben von NASA-Wissenschaftern aus "wie ein Schneemann". Von der Raumsonde "New Horizons" zur Erde gesendete Fotos des Himmelskörpers zeigten klar, dass dieser aus zwei Eiskugeln bestehe, die quasi zusammengeklebt seien, berichtete die US-Raumfahrtbehörde. "Es handelt sich um zwei komplett verschiedene Objekte, die nun zusammengewachsen sind", sagte Missionschef Alan Stern. Ein Objekt ist etwa halb so groß wie das andere.

"New Horizons" hatte den 2014 mit Hilfe von Teleskopen entdeckten Himmelskörper am Dienstag überflogen. Ultima Thule ist damit der am weitesten entfernte und mutmaßlich älteste Himmelskörper, der je von einer Raumsonde untersucht wurde. Der Himmelskörper ist etwa 31 Kilometer lang und dreht sich alle 15 Stunden einmal um sich selbst. Ultima Thule liegt in einer dunklen, kalten Weltraumregion namens Kuipergürtel.

