Hier ziehen Schwimmer ein 360 Tonnen schweres Schiff

Schwimmer ziehen beim Ruhrorter Hafenfest das 360 Tonnen schwere Frachtschiff "MS 108". Die Schwimmer sind an neuen Tauen mit dem Schiff verbunden und bringen das Schiff nur mit ihrer Schwimmkraft in Bewegung und wollen sich so einen Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde sichern. Bild: (dpa)