Herumstreunender Braunbär soll in Tschechien abgeschossen werden

ZLIN. Ein herumstreunender Braunbär versetzt in Tschechien seit Wochen die Menschen in Aufregung. Nun droht dem Tier der Abschuss.

"Wir werden den Bären erschießen - er ist gefährlich", sagte der Präsident der östlichen Verwaltungsregion Zlin, Jiri Cunek, am Montag im tschechischen Fernsehen. Er wolle eine Sondergenehmigung beantragen und mit Jägern zusammenarbeiten. Der Bär habe seine Scheu verloren.

Der schätzungsweise vier Jahre alte Braunbär war zuletzt in der Nähe der Gemeinde Rajnochovice, rund 90 Kilometer östlich von Brünn (Brno), gesichtet worden. Naturschützer versuchen seit vergangener Woche, den Bären mit einem Käfig einzufangen, in dem sich Äpfel und Honig befinden. Das Problem dabei ist, dass das Tier derzeit in der Natur ausreichend Nahrung wie Obst und Nüsse findet.

Nach Angaben von Landwirten soll der Bär zudem bereits zwei Dutzend Schafe sowie Ziegen und einen Hahn gerissen haben. Imker klagten über den Verlust von Bienenstöcken. Nach Einschätzung von Experten bereitet sich der Bär auf den Winterschlaf vor und frisst mehr. In Tschechien ist die Art im 19. Jahrhundert ausgerottet worden. Doch hin und wieder wandern einzelne Exemplare aus der benachbarten Slowakei ein, wo es noch mehr als 1.200 freilebende Braunbären gibt.

