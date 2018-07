Großeinsatz der Rettung auf Schiff in Passau: Norovirus an Bord?

PASSAU. Meldungen über zahlreiche Kranke auf einem Flusskreuzfahrtschiff haben im bayerischen Passau einen Großeinsatz des Rettungsdienstes ausgelöst.

Deutsches Rotes Kreuz Bild: SINA SCHULDT (dpa)

Nach Angaben der Polizei war zunächst von 100 bis 140 Betroffenen mit Magen-Darm-Beschwerden berichtet worden, weshalb entsprechend viele Helfer zum Anleger an der Donau fuhren. Am Ende kamen vier Passagiere zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Wie viele Passagiere eventuell leichter erkrankten, war zunächst unklar. Das Schiff befand sich laut Polizei auf einer Kreuzfahrt von Passau nach Ungarn und zurück. Die Touristen mussten es den Beamten zufolge zunächst komplett räumen, damit es desinfiziert werden kann. Die Arbeiten sollten bis zum Freitagnachmittag dauern.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema