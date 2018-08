Größer, heißer, gefährlicher – Schon 17 Flächenbrände bedrohen Kalifornien

"Mendocino-Complex"-Brände sind die größten in der Geschichte des US-Bundesstaates.

Die Großfeuer konnten bisher nicht eingedämmt werden. Experten befürchten, dass die Flammen noch weitere Wohnsiedlungen zerstören könnten. Bild: APA/AFP

Rick Travis versuchte mehr als einmal, die Kontrollpunkte der Feuerwehr in Lake County zu umfahren. Während andere Einwohner zurückdurften, musste Travis wichtige Papiere, Fotoalben und Medikamente ihrem Schicksal überlassen. Sein Haus steht in der Gefahrenzone des "Mendocino Complex"-Feuers, dass in nur zwölf Tagen eine Fläche von rund 300.000 Fußballfeldern im Norden Kaliforniens zerstört hat.

"Die haben mich nicht durchgelassen", klagt der Mann, während Rauchschwaden den Blick vernebeln. Wegen der hohen Belastung für die Atemwege haben die Behörden Schutzmasken verteilt.

Derweil versuchen Tausende Feuerwehrleute den größten einzelnen Flächenbrand in der Geschichte des Staates einzudämmen. Der Erfolg hält sich in Grenzen. Das Feuer ist zu nicht einmal einem Drittel unter Kontrolle.

Technisch betrachtet besteht das "Mendocino-Complex"-Feuer aus zwei Bränden, die wenige Kilometer voneinander ihren Ursprung hatten und nun ein Gebiet von der Ausdehnung des Stadtgebietes von Los Angeles in eine flammende Hölle verwandelten.

Insgesamt bekämpfen die Helfer 17 Großbrände, die eine Fläche von rund 250.000 Hektar bedrohen. 34.000 Einheimische mussten ihre Häuser verlassen. Mindestens sieben kamen in den Flammen ums Leben.

4723 unkontrollierte Brände

Betroffen ist auch der Tourismus des Bundesstaates. Besucher kommen nur noch an einer Stelle in den Yosemite Nationalpark, dessen andere Eingänge wegen der Feuer geschlossen sind.

Die Beamten der Brandschutzbehörde "Cal Fire" zählten seit Anfang des Jahres genau 4723 unkontrollierte Lauffeuer. Diese haben eine 40 mal so große Fläche erfasst als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Lange vorbei sind auch die Zeiten, in denen unter den Feuerwehrleuten die Faustformel galt, dass sie am Tag ausgebrochene Brände bis zum nächsten Morgen um 10 Uhr unter Kontrolle haben.

Symbolisch für die Erderwärmung steht das Death Valley, das mit einer Durchschnittstemperatur im Juli von 42,3 Grad Celsius der heißeste Ort der Welt war.

Präsident Donald Trump zeigt mit dem Finger auf "radikale Umweltschützer", die er für diese Entwicklung verantwortlich macht. Diese hätten verhindert, dass "die Wälder aktiv bewirtschaftet werden". Es sei an der Zeit "Bäume zu fällen, um die Verbreitung der Feuer zu stoppen". Schuld daran seien "schlechte Umweltgesetze".

Trump behauptet auch, wegen des Artenschutzes werde Wasser für die Brandbekämpfung zurückgehalten. "Wir haben mehr als genug Wasser", weist ein Sprecher der kalifornischen Regierung den Vorwurf zurück. "Das Problem ist der Klimawandel."

Damit befindet sich der Bundesstaat im Einklang mit Experten wie dem Klimaforscher Michael Mann von der Pennsylvania State University. Die Erderwärmung sei eine unbestrittene Realität. Anhaltende Trockenheit und gestiegene Temperaturen verwandeln Gräser, Büsche und abgebrochenes Astwerk in Treibstoff für die rasenden Feuer. "Das Problem sind nicht Umweltschutzbestimmungen, sondern der Versuch diese auszuhöhlen."

