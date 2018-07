Gewalt und Missbrauch: 100.000 Kinder in Behindertenheimen misshandelt

Warum bringen Menschen mehr Mitgefühl für Falle auf, die 70 Jahre her sind als für das, was jetzt passiert. Die Lage der Mädchen und Frauen auf der Flucht, was sie erleiden müssen, wie sie stark sein müssen - wenn sie es sind und hier das Beste geben, schiebt man sie ab in Länder, in denen Mädchen alleine verloren sind.



Es ist die grauenhaft unmenschliche Staatsgewalt in Österreich 2018.