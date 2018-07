Gerettete Fußballmannschaft zeigte sich erstmals in der Öffentlichkeit

CHIANG RAI. Acht Tage nach der Rettung des Jugend-Fußballteams aus einer Höhle in Thailand dürfen die zwölf Buben und ihr Trainer wieder nach Hause.

Die "Wildschweine" haben sich am Mittwoch erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Bild: LILLIAN SUWANRUMPHA (AFP)

Dies teilten die Behörden auf einer Pressekonferenz mit dem Team am Mittwoch in der Provinzhauptstadt Chiang Rai mit. Dort zeigten sich die Buben erstmals wieder in der Öffentlichkeit.

Seit ihrer Bergung waren die Kinder und ihr Trainer in einem Krankenhaus in Chiang Rai untergebracht. Auch der 25-Jährige muss nicht mehr ins Spital zurück. Als Beweis dafür, dass es ihnen inzwischen wieder gut geht, dribbelten die Buben mit Bällen in den Saal. Nach Angaben der Ärzte haben sie nach den Tagen in der Höhle im Durchschnitt wieder drei Kilogramm Gewicht zugelegt.

Die Pressekonferenz wurde von vielen thailändischen Fernsehsendern live übertragen. Die Sendung hatte das Motto "Thailand kommt voran". Zu Beginn wurde die Nationalhymne gespielt.

Nach Angaben der Ärzte geht es den Buben im Alter von 11 bis 17 Jahren sowie dem Betreuer gut. Bisher hatte es nur Aufnahmen aus dem Krankenhaus gegeben, wo das Team seit der Rettung unter ärztlicher Beobachtung stand.

Die Fußballer hatten am 23. Juni während der Regenzeit trotz Warnungen einen Ausflug in eine Höhle unternommen, die etwa 50 Kilometer von Chiang Rai entfernt liegt. Dort wurden sie von Wassermassen überrascht. Erst nach 17 Tagen kamen die letzten Buben frei. Die riskante Rettungsaktion wurde in aller Welt verfolgt.

