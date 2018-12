"Gelbwesten" reichten Zugeständnisse nicht: Proteste eskalierten erneut

PARIS. Frankreich: 136.000 Demonstranten, 1723 Festnahmen, 264 Verletzte.

Die landesweiten Proteste der "Gelbwesten" eskalierten vor allem wieder in der Hauptstadt Paris. Bild: APA

Frankreich sucht nach den erneuten "Gelbwesten"-Protesten mit stundenlangen Krawallen in mehreren Städten verzweifelt nach einem Ausweg aus der Krise. Mit Spannung wartet das Land auf eine Reaktion von Präsident Emmanuel Macron. Der 40-Jährige hielt sich bisher mit Äußerungen zu den Demonstrationen auffällig zurück. Premierminister Édouard Philippe rief das Land am Samstagabend zu Dialogbereitschaft auf – und kündigte für heute, Montag, Antworten Macrons an.

Der Staatschef steht nach den andauernden Protesten der "Gelbwesten" massiv unter Druck. Seine Regierung legte als Zugeständnis bereits die geplante Steuererhöhung für Benzin und Diesel auf Eis. Die Wut der Protestbewegung hatte sich anfangs an diesem Vorhaben entzündet – mittlerweile reichen die Forderungen deutlich weiter: von mehr Steuergerechtigkeit über mehr Kaufkraft und vor allem bis hin zum Rücktritt des nunmehr extrem unbeliebten Staatspräsidenten.

89.000 Sicherheitskräfte

Am Samstag eskalierten die Demonstrationen in Paris und anderen französischen Städten erneut. Dutzende Barrikaden und Autos brannten in der Hauptstadt, die Sicherheitskräfte setzten Wasserwerfer und Tränengas ein, um die Protestierenden zurückzudrängen. Es war bereits das vierte Wochenende in Folge, an dem Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung in Frankreich massiv auf den Straßen protestierten.

Landesweit beteiligten sich nach Angaben von Innenminister Christophe Castaner rund 136.000 Menschen an den Protesten, davon geschätzte 10.000 in der Hauptstadt. Ihnen standen insgesamt 89.000 Sicherheitskräfte gegenüber, rund 8000 davon in der Hauptstadt Paris.

Im ganzen Land kam es zu 1723 vorläufigen Festnahmen. Alleine in der Hauptstadt setzte die Polizei laut Präfektur 1082 Protestteilnehmer vorläufig fest. Für 1220 der Betroffenen wurde anschließend eine Ingewahrsamnahme angeordnet. In Frankreich können Betroffene bis zu 48 Stunden auch ohne richterlichen Beschluss in Gewahrsam genommen werden, bei schweren Verbrechen bis zu vier Tage, bei Terrorismus sogar bis zu sechs Tage.

Bei den eskalierenden Protesten wurden 264 Menschen verletzt, darunter 39 Sicherheitskräfte.

Schäden höher als vor einer Woche

Die Krawalle haben nach Ansicht des Pariser Rathauses noch gravierendere Schäden verursacht als die in der Vorwoche. "Das Spektakel, das Paris abgeliefert hat, ist katastrophal", sagte Emmanuel Gregoire, Beigeordneter der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, am Sonntag dem Sender France Inter. "Die Gewalt war zwar weniger radikal, aber die Schäden sind wahrscheinlich noch schwerwiegender als eine Woche zuvor."

