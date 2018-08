Gelbe Anakonda aus See wurde eingefangen

DÜSSELDORF. Rund eine Woche nach ihrer ersten Sichtung in einem beliebten Ausflugssee im nordrhein-westfälischen Meerbusch ist eine vier Meter lange Gelbe Anakonda eingefangen worden.

Mit der Hilfe eines Reptilienfachmanns sei die für Menschen ungefährliche Würgeschlange am Mittwoch "nach kurzer Suche" aus dem Latumer See am linken Niederrhein geborgen worden, teilte die Düsseldorfer Feuerwehr mit.

Das Reptil sollte in einen Tierpark gebracht werden. Die in Südamerika heimische Gelbe Anakonda war am Donnerstag vergangener Woche erstmals von überraschten Anglern gesichtet worden. Woher sie kam, war vollkommen unklar. Möglicherweise wurde das Reptil an dem See ausgesetzt.

Der Latumer See - ein beliebtes Ziel für Spaziergänger, aber kein Badesee - wurde anschließend gesperrt. Das Gewässer ist teils von hohem Gebüsch umgeben, das der Schlange vielfältige Rückzugsmöglichkeiten bot.

See war nach mehreren Sichtungen gesperrt

Ein Angler habe die Würgeschlange am Dienstagnachmittag von einem Boot aus entdeckt, sagte ein Stadtsprecher am Mittwoch.

Die Feuerwehr rückte mit einem Reptilienbeauftragten aus Düsseldorf an. Die Einsatzkräfte kamen aber zu spät - beim Eintreffen war das Tier schon wieder weg.

Die bis zu drei Meter lange Gelbe Anakonda, normalerweise beheimatet in Südamerika, war das erste Mal am vergangenen Donnerstag am Ufer des Baggersees entdeckt worden. Seitdem versucht die Stadt, das Reptil zu fangen. Ob die Würgeschlange ausbrach oder ausgesetzt wurde, ist bisher nicht bekannt. Der beliebte Ausflugsee musste vergangene Woche gesperrt werden, nachdem das Tier erstmals gesichtet worden war. Mehr dazu hier.

