Fußballer-Blödel-Videos: Die meistgesehenen Youtube-Videos 2018

WIEN/INTERNATIONAL. Fußballer-Parodien dominieren in Österreich die Liste der meistgesehenen Youtube-Videos. Ein österreichischer Song schaffte es auch in das Ranking der meistgeklickten Musikvideos.

Sergio Ramos ist vermutlich weniger erfreut über die Kür. Bild: Screenshot Youtube, Wumms

Donnerstag Abend veröffentlicht Youtube die Liste der weltweit meistgesehenen Videos 2018. Bereits vorab wurden die in Österreich meist geklickten Videos bekannt gegeben. Top sind Videos, welche Fußballstars durch den Kakao ziehen.

Auf Platz Nummer eins der erfolgreichsten Videos (ohne Musikvideos) in Österreich: Der Ramos-Song, der Real-Madrid-Star Sergio Ramos aufs Korn nimmt. Weltweit erlangte der Song über 24 Millionen Klicks.

(Quelle: Youtube Wumms)

Fast an die Spitze schaffte es eine Parodie auf den Brasilianer Neymar:

(Quelle: Youtube Wumms)



Auf Platz fünf: Cristiano Ronaldo.

(Quelle: Youtube Wumms)

Ebenfalls sehr beliebt waren Videos, welche direkt von einflussreichen Youtubern stammen. Zwei Videos von Dagi Bee und Julian Bam besetzen den dritten und vierten Platz.

(Quelle: Youtube Julien Bam)

(Quelle: Youtube Dagi Bee)

Musikvideos: Die meist geklickten Songs in Österreich

Von Capital Bra, dem deutschen Rapper mit ukrainischen und russischen Wurzeln, stammt sowohl Platz eins als auch Platz sechs ("One Night Stand") der heuer erfolgreichsten Musikvideos in Österreich. Der Song "Neymar" kommt auf unglaubliche 65 Millionen Klicks weltweit:

(Quelle: Youtube Team Kuku)

"In My Mind" von Dynoro und Gigi D'Agostino wurde global sogar über 200 Millionen Mal geklickt. In Österreich schaffte es der Hit jedoch "nur" auf Platz zwei.

(Quelle: Youtube Chill Nation)

Josh., mit bürgerlichem Namen Johannes Sumpich, ist der einzige Österreicher in dem Ranking. Sein Sommerhit "Cordula Grün" erreichte mit 15 Millionen Klicks Platz fünf:

(Quelle: Youtube Josh.)

