Für viele Dinge aus Plastik kommt in der EU schon bald das Aus

BRÜSSEL. EU reduziert Einwegplastik: Verbot von Einmalgeschirr, Strohhalmen und Wattestäbchen.

Ein Taucher in einem Plastikmüll-Teppich im Karibischen Meer vor der Insel Roatan (Honduras). Bild: AFP

Plastikteller, Trinkhalme und andere Wegwerfprodukte aus Kunststoff sollen in Europa künftig verboten werden. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich am Mittwoch auf eine entsprechende Regelung. Das Verbot soll dazu beitragen, die Unmengen Plastikmüll in der Umwelt und in den Weltmeeren einzudämmen. In Kraft treten werden die Änderungen voraussichtlich 2021 – das genaue Datum steht aber noch nicht fest.

Die EU-Kommission hatte bereits im Mai vorgeschlagen, Einmalgeschirr, Strohhalme, Wattestäbchen und andere Wegwerfartikel aus Plastik zu verbieten. Die Menge an Lebensmittelverpackungen und Trinkbechern soll mit Reduktionszielen zurückgedrängt werden. Europaparlament und EU-Länder hatten die Pläne leicht verändert. Beide Seiten müssen die Einigung der Unterhändler noch offiziell bestätigen. Das gilt allerdings als Formalie.

Spürbare Veränderungen

Die Strategie gegen Plastikmüll dürfte für fast jeden im Alltag spürbare Veränderungen bringen. Verboten werden sollen vorerst nur Gegenstände, für die es bessere Alternativen gibt. Bedeutsam ist das Paket vor allem für die Kunststoffbranche, die 2015 einen Umsatz von 340 Milliarden Euro machte und 1,5 Millionen Menschen beschäftigte.

Nach dem Willen der EU dürfen Deckel von Einwegflaschen aus Kunststoff fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Regelung nur noch in Umlauf gebracht werden, wenn sie mit der Flasche verbunden sind, damit sie nicht einzeln in der Umwelt landen.

Darüber hinaus soll für eine Reihe von Einwegprodukten mit einem gewissen Kunststoffgehalt – etwa Feuchttücher – eine Kennzeichnungspflicht gelten. Auch auf die negativen Umweltauswirkungen soll hingewiesen werden.

Die EU-Kommission verspricht sich von dem Plan große Umweltvorteile. Die Maßnahmen sollen den Ausstoß von Kohlendioxid um 3,4 Millionen Tonnen verringern. Bis 2030 könnten Umweltschäden im Wert von 22 Milliarden Euro vermieden werden, hieß es. Verbraucher könnten bis zu 6,5 Milliarden Euro sparen. Die Kommission begründete den Vorstoß vor allem mit dem Schutz der Ozeane. Mehr als 80 Prozent des Mülls in den Meeren sei Plastik.

Lesen Sie auch: Das wurde am Runden Tisch der OÖN zum Thema Plastik gesagt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema