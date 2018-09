Frau und Kleinkind sterben durch Hurrikan "Florence"

WILMINGTON. Der Hurrikan "Florence" hat in der US-Stadt Wilmington (North Carolina) am Freitag die ersten Todesopfer gefordert.

Einsatzkräfte mussten Hunderte eingeschlossene Menschen retten. Bild: APA

Nach dem Sturz eines Baumes auf ein Wohnhaus starben eine Frau und ihr Kleinkind, wie die Polizei in Wilmington am Freitag mitteilte. Der Vater des Kindes wurde mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Wirbelsturm war am Morgen in der Nähe von Wilmington auf Land getroffen und führt neben starkem Wind erhebliche Wassermassen mit sich.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema