Frau lockte mit Dating-App 200 Männer zu Treffen in New York

NEW YORK. Die zahlreichen Verehrer sollten anschließend in verschiedenen Wettbewerben um die Gunst des Instagram-Models kämpfen.

(Symbolfoto) Bild: JOE RAEDLE (GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Ein wahrlich kurioser "Tinder-Streich" schlägt momentan hohe Wellen in den sozialen Medien. Natasha Apone, eine junge Frau hatte zuvor über Monate mit Männern aus ihrer Umgebung geflirtet. Vergangene Woche lud sie schließlich zur Verabredung am Union Square mitten in New York. Grundsätzlich nichts Außergewöhnliches, hätte die Dame nicht um die 200 Männer gleichzeitig zum Treffen geladen.

„Wir haben versucht, die Situation zu begreifen“, sagte ein Teilnehmer der New York Times. Es gab sogar eine Bühne mit DJ. Nach dessen Auftritt betrat Natasha die Bühne und erklärte wie der Wettstreit um ein Date ablaufen solle. Besonders dreist: Männer die kleiner als 177 Zentimeter waren oder "Jimmy" hießen wurden sofort disqualifiziert.

Liegestütze und Sprints

Einige weigerten sich, andere nahmen sofort an den Wettbewerben teil, wie verschiedene Youtube-Videos zeigen. Vermutet wird, dass der Aktionist Rob Bliss hinter der Aktion steckt, der mit einem Video über sexuelle Belästigung in den Straßen New Yorks für Aufsehen sorgte. Die Reaktionen darauf sind gemischt. Am Donnerstag soll ein Video über die Aktion aufklären.

