Frau hielt Eichhörnchen für Hundewelpen und rief Polizei

STUTTGART. Ein Frau in Stuttgart hat ein Eichhörnchenbaby mit einem Hundewelpen verwechselt und einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatte eine Passantin die Ordnungshüter am Donnerstag gerufen. Sie gab demnach an, in einem Gleisbett einen Welpen gesehen zu haben.

"Dabei handelte es sich jedoch nicht um einen Hund, sondern um ein Eichhörnchenbaby, das vermutlich aus dem Nest gefallen war", teilte die Polizei mit. "Nach Rücksprache mit dem Tiernotdienst hob unser Kollege den kleinen Racker auf und brachte ihn aufs Polizeirevier." Der Polizei zufolge wurde der kleine Nager von Tierschützern abgeholt und wird nun wieder aufgepäppelt.

Es war dies in den vergangenen Tagen nicht der erste kuriose Polizeieinsatz in den ein Eichhörnchen involviert war. Erst am Donnerstag hatte ein verzweifelter Mann die Einsatzkräfte in Karlsruhe zu Hilfe gerufen, nachdem er von einem Eichhörnchen verfolgt worden war. Wie die Geschichte ausging, lesen Sie hier.

