Flug in die Katastrophe: Das Unglück von Ramstein

RAMSTEIN. Kollision bei Flugschau kostete vor 30 Jahren 70 Menschenleben.

Der Zusammenstoß der Maschinen der Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" am 28. August 1988 Bild: dpa/Füger

Es sind Sekunden, die alles verändern: Genau um 15.44 Uhr kollidieren bei einer Flugschau auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in der Pfalz drei Militärjets, einer stürzt in die Menschenmenge. Die Bilder des Feuerballs und der in Panik herumlaufenden Menschen sind unvergessen. Heute jährt sich das Unglück zum 30. Mal.

Es ist das letzte Flugmanöver, das den 300.000 Besuchern präsentiert werden soll. Die italienische Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" – für viele die beste der Welt – zeigt ein weißes Herz, von neun Flugzeugen an den Sommerhimmel gemalt, durchstoßen von einem zehnten Flugzeug wie von einem Pfeil.

Doch der Solopilot, der das Herz von hinten durchqueren und über die Zuschauer hinwegfliegen soll, erreicht den Kreuzungspunkt zu früh und zu tief. Seine Maschine kollidiert mit zwei anderen und explodiert in der Luft. Trümmerteile hageln auf die Zuschauer. Das Flugzeug stürzt brennend auf die Landebahn und schießt mit einer Feuerwalze in die Menschenmenge. 70 Menschen sterben, 34 sofort, die anderen Tage oder erst Wochen später. 1000 Menschen werden verletzt, rund 450 schwer. Noch mehr werden von den Bildern, den Schreien traumatisiert.

Bis heute ist unklar, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte. War es, wie eine Untersuchungskommission befand, ein Pilotenfehler? Versagten die Instrumente des Flugzeugs, wie der Anwalt der Familie von Solopilot Ivo Nutarelli behauptet? Oder waren sie gar manipuliert, wie ein Luftrechtsexperte, der mehrere Opfer juristisch vertrat, meint?

Kein Flugtag mehr in Ramstein

Nach dem Absturz bricht Panik aus, niemand ist vorbereitet auf eine solche Katastrophe. Notärzte versuchen, die Opfer am Unglücksort zu stabilisieren. Die Amerikaner bringen sie dagegen direkt in überfüllte Krankenhäuser. Die Infusionssysteme von Deutschen und Amerikanern passen nicht zusammen.

Die Katastrophe bleibt nicht folgenlos. In Ramstein gibt es seither keinen Flugtag mehr. Das furchtbare Ereignis hat nicht nur die Opfer, sondern auch Ramstein geprägt. "In Deutschland und auch im Ausland wird Ramstein immer mit dem Unglück in Verbindung gebracht werden", sagt Bürgermeister Ralf Hechler.

