Florida: US-Golfregion bereitet sich auf Ankunft von Hurrikan "Michael" vor

MIAMI. Wenige Wochen nach dem verheerenden Sturm "Florence" warnen die Behörden erneut vor einem Hurrikan. Das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) stufte Wirbelsturm "Michael" am Mittwoch auf die vierte von fünf Hurrikan-Kategorien hoch.

Die Menschen in Florida bereiten sich auf die Ankunft des Hurrikans vor und füllen Sandsäcke. Bild: BRENDAN SMIALOWSKI (AFP)

Floridas Gouverneur Rick Scott warnte, "Michael" könnte für seinen Bundesstaat "der zerstörerischste Sturm seit Jahrzehnten" werden. Er erreichte bereits Windgeschwindigkeiten von 205 km/h. Der Wirbelsturm dürfte im Lauf des Tages auf Floridas Küste treffen. Die Behörden warnten vor lebensgefährlichen Sturmfluten, Starkregen und kräftigen Sturmböen vor allem in den Regionen Panhandle und Big Bend. Die Polizei im Landkreis Bay County ordnete die Evakuierung von 120.000 Einwohnern an.

Scott forderte die Menschen in der Region auf, die Evakuierungsaufrufe zu befolgen. Sie sollten "unverzüglich" ins Landesinnere ausweichen. "Die Entscheidungen, die Sie und Ihre Familie in den kommenden Stunden treffen, könnten den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten", schrieb der Gouverneur im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Er ließ rund 2.500 Nationalgardisten in Bereitschaft halten.

Families under mandatory evacuation in the Panhandle and Big Bend need to move inland RIGHT NOW. The decisions you & your family make over the coming hours could be the difference between life & death. — Rick Scott (@FLGovScott) 10. Oktober 2018

US-Präsident Donald Trump rief über Twitter den Notstand für die Region aus, was Mittel für Hilfsmaßnahmen des Bundes freisetzt. Auch forderte er die Menschen auf, den Aufforderungen der örtlichen Behörden Folge zu leisten. Für Alabama und Georgia wurden ebenfalls behördliche Warnungen ausgegeben. Am Mittwoch gegen 05.00 Uhr (MESZ) bewegte sich "Michael" rund 355 Kilometer südlich von Panama-Stadt mit knapp 20 km/h Richtung Norden.

FLORIDA - It is imperative that you heed the directions of your State and Local Officials. Please be prepared, be careful and be SAFE! #HurricaneMichael https://t.co/VP6PBXfzm9 pic.twitter.com/aKmaDNgZve — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. Oktober 2018

Gegenden so bald wie möglich verlassen

In Teilen Mittelamerikas zeigte "Michael" bereits zerstörerische Kraft. In San Salvador brachte er als Tropensturm starken Regen mit sich. Es kam zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Aus Sicherheitsgründen bleiben die Schulen in dem mittelamerikanischen Land bis Mittwoch geschlossen. Bei dem Sturm waren am Wochenende mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und Hunderte verletzt worden, wie lokale Medien berichteten.

