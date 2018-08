Fliege verhinderte Weltrekord mit Dominosteinen

WIESBADEN. Dem Rekordversuch mit den meisten Mini-Dominosteinen im hessischen Nidda hat eine Fliege ein abruptes Ende bereitet.

Domino-Weltrekord gescheitert Bild: Wodicka

"Diese Steine sind nur so groß wie der Nagel eines kleinen Fingers. Die Fliege hat die Kettenreaktion vorzeitig ausgelöst und dann war keine Zeit mehr, um alle Steinchen wieder aufzustellen", berichtete der Organisator Patrick Sinner am Samstag.

Fans der Steinchen holten bei der Aktion zwar laut den Veranstalten andere Weltrekorde: So brachten sie am Freitagabend im hessischen Nidda 596.229 Dominosteine zu Fall. Geknackt wurden so der deutsche Rekord für die größte Domino-Kettenreaktion sowie drei von fünf angepeilten Weltrekorden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema