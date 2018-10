Fall Khashoggi: Erst gefoltert, dann enthauptet

RIAD / ISTANBUL.Verdächtige sollen aus dem direkten Umfeld des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman stammen

Der Journalist Jamal Khashoggi ist seit 2. Oktober spurlos verschwunden. Bild: APA/AFP/MOHAMMED AL-SHAIKH

Im Fall um den verschwundenen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi werden immer mehr Details bekannt: Der regierungskritische Journalist, der im US-Exil lebte und für die "Washington Post" schrieb, soll laut der türkischen Zeitung "Yeni Safak" im saudischen Konsulat in Istanbul erst gefoltert und dann enthauptet worden sein. Das regierungsnahe Blatt berief sich auf eine angebliche Audioaufnahme von dem Geschehen.

Demnach ist auf der Aufnahme zu hören, wie der saudi-arabische Konsul Mohammed al-Otabi sagt: "Macht das draußen, ihr werdet mir Probleme bereiten." Daraufhin habe ihm ein Mann erwidert: "Wenn du leben willst, wenn du nach Saudi-Arabien zurückkehrst, sei still." Al-Otaibi verließ am Dienstag Istanbul in Richtung Riad. Türkische Ermittler haben gestern seine Residenz in Istanbul durchsucht. Schon am Montag hatte die Polizei das unweit der Residenz gelegene Konsulat neun Stunden lang durchsucht und dabei unter anderem DNA-Proben mitgenommen.

Leibwächter des Kronprinzen

Die "New York Times" schrieb gestern unter Berufung auf Gesichtserkennung, Profile in sozialen Medien, Zeitungsberichte und geleakte saudische Regierungspapiere, dass mehrere der Verdächtigen aus dem direkten Umfeld des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman stammten.

Ein Verdächtiger sei gesehen worden, wie er mit dem Kronprinzen aus Flugzeugen in Paris und Madrid gestiegen sei, zudem sei er beim Wachestehen während seiner Besuche in diesem Jahr in Houston, Boston und bei den Vereinten Nationen fotografiert worden.

Drei weitere Verdächtige seien anhand von Zeugen dem Sicherheits-Einsatzkommando des Kronprinzen zugeordnet worden. Der fünfte sei ein Gerichtsmediziner, der eine hochrangige Position im Innenministerium innehabe.

Khashoggi war am 2. Oktober ins Konsulat seines Landes in Istanbul gegangen, um ein Dokument für seine Heirat mit der Türkin Hatice Cengiz abzuholen. Er kam jedoch nicht wieder heraus. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass Khashoggi von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialkommando getötet wurde. Unter der Überschrift "15-köpfige Mörder-Truppe" wurden in türkischen Medien einige der Saudis namentlich identifiziert.

Die Führung in Riad bestreitet dies, hat bis heute aber nicht bewiesen, dass der Regierungskritiker das Konsulatsgebäude lebend wieder verließ. Der Kronprinz hat nach Worten von US-Präsident Donald Trump jede Kenntnis von den Vorgängen im Konsulat "absolut bestritten". Medienberichten zufolge könnte Saudi-Arabien einen Bericht veröffentlichen, wonach Agenten auf eigene Faust versucht hätten, Khashoggi zu entführen, und ihn bei einem aus dem Ruder gelaufenen Verhör getötet hätten.

