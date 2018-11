Fall Asia Bibi: Freigesprochene Christin aus Gefängnis entlassen

Etwas mehr Information ist zumutbar:

Asia Bibi wurde von Muslimen vorgeworfen, den Brunnen zu "verunreinigen", indem sie als Christin daraus trinke. Gegenüber den muslimischen Arbeiterinnen bekannte sie, dass Jesus sie gerettet habe – um dann den verhängnisvollen Satz anzuschließen: "Und was hat euer Prophet für euch getan?" Der folgende Prozess hatte zu ihrem Todesurteil geführt



Khadim Hussain Rizvi, der geistliche Leiter der islamisch Gruppierung „Tehreek Labek Pakistan“ hatte in einer Videobotschaft seine Anhänger aufgerufen, auf die Straße zu gehen und bereit zu sein, notfalls zu sterben, wenn der Oberste Gerichtshof zugunsten von Asia Bibi urteilt



Die christliche Minderheit in Pakistan ist jetzt um ihre Kinder besorgt, insbesondere um diejenigen, die an einer Schule mit muslimischer Mehrheit sind. Betet, dass sie auf ihrem Heimweg nicht als Christen erkannt werden und keine Aufmerksamkeit erregen“, empfahl sie



Nicht jeder Christ kann aus islamischen Ländern ausgeflogen werden